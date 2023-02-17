Ранняя беременность. Ученые предупреждают об опасности осложнений у подростков

Согласно новому исследованию, молодые беременные девушки, в возрасте от 10 до 15 лет, чаще сталкиваются с повышенным риском осложнений, включая преэклампсию и кесарево сечение.

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Исследователи из Юго-западного медицинского центра Техасского университета в Далласе также обнаружили, что у этих молодых пациенток чаще возникают проблемы во время беременности, которые усугубляются ожирением, пишет Health Day.

"Это исследование подчеркивает уникальные перинатальные характеристики населения, которое редко изучается, а именно подростков в возрасте от 10 до 15 лет, — говорит автор, доктор Энн Амбиа, доцент кафедры акушерства и гинекологии. Знание характеристик и результатов этих пациентов показывает, что у нас есть возможности вмешаться, чтобы предотвратить беременность и реально изменить их благополучие".

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Амбиа, ее соавтор доктор Дэвид Нельсон, заведующий отделением медицины матери и плода, и его коллеги изучили медицинские записи пациентов в возрасте до 35 лет, которые впервые родили в период с января 2010 года по май 2021 года в Мемориальной больнице Паркленда. Государственная больница считается сетью безопасности, которая обслуживает пациентов в Далласе.

Из более чем 33 000 пациентов, которых они нашли, 868 были в возрасте 15 лет и младше будучи беременными. Исследователи обнаружили резкие различия при сравнении этой группы со взрослыми.

Их беременность затянулась, когда они начали получать дородовой уход. В то время как взрослые обращались за медицинской помощью ближе к 16 неделям, юные родители до 19 лет — к 17 неделям, а самая младшая группа ждала почти до 20 недель беременности. Они также значительно реже посещали медицинских работников, оказывающих дородовую помощь.

У молодых пациенток чаще развивалась эклампсия — опасное состояние, при котором высокое кровяное давление приводит к судорогам во время или вскоре после беременности. Они также чаще рожали до 37 недель беременности. Их дети с большей вероятностью имели низкий вес при рождении и попадали в отделения интенсивной терапии новорожденных.

Матери в каждой из трех групп имели избыточный вес или ожирение, о чем свидетельствует индекс массы тела, мера жира в организме, основанная на росте и весе.

Молодые подростки с ожирением чаще, чем подростки без ожирения, имели преэклампсию, высокое кровяное давление, которое иногда предшествует эклампсии. Они также чаще рожали с помощью кесарева сечения.

Подростковая беременность в мире остается на высоком уровне. Так, в Соединенных Штатах примерно 3 из 10 американских девочек забеременели до 20 лет. Хотя большинство исследований были сосредоточены на 15-19-летних девушках, гораздо меньше известно о беременности среди более молодых подростков.

Амбиа сказала, что исследование выделяет несколько областей для выявления групп риска с прицелом на профилактику беременности и улучшение раннего доступа к медицинской помощи.

Исследование показало, что молодые беременные подростки чаще живут в районах с высоким уровнем бедности и безработицы и с более низким уровнем образования.

По словам Амбиа, доступ к медицинской помощи остается проблемой.

"Только половина беременных подростков получают аттестат о среднем образовании, а их потомки чаще, чем дети пожилых родителей, сами становятся родителями-подростками и страдают от бедности, — сказала Амбиа. Разрабатывая меры по устранению факторов, которые приводят к беременности у подростков и ухудшению исходов для этих молодых родителей и их детей, мы можем помочь разорвать этот всеобъемлющий цикл".

Ранее Фокус писал о том, что в Бразилии родился ребенок весом 7,3 кг. Малышка родилась с ростом 60,9 см и появилась на свет в результате кесарева сечения.