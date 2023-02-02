В Бразилии родился ребенок весом 7,3 кг: ученые рассказали как снизить риск рождения малыша-гиганта

Малышка родилась с ростом 60,9 см и появилась на свет в результате кесарева сечения.

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В Бразилии в больнице Падре Коломбо в Паринтинсе родилась гигантская малышка весом 7,3 кг при росте в 60,9 см. Она появилась на свет с помощью кесарева сечения и затмила самую тяжелую девочку в истории, которая весила 6,8 кг и была рождена в 2016 году, пишет IFL Science.

Однако никому из них определенно не удалось даже приблизиться к абсолютному рекордсмену среди малышей-гигантов — мальчику, рожденному в 1955 году в Италии с весом в 10,2 кг. Для сравнения, в среднем новорожденные мальчики весят около 3,3 кг, а девочки — около 3,2 кг.

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Для описания таких гигантских малышей в науке используется специальный термин "макросомия" — от греческого "большое тело". Считается, что этот термин применим к любому малышу, масса тела которого превышает 4 кг. Статистика свидетельствует о том, что младенцы с макросомией рождаются в 12% случаев, а у матерей с гестационным диабетом, когда уровень сахара в крови повышается во время беременности, этот показатель увеличивается от 15 до 45%.

Профессор и директор Учебного центра клинической анатомии Ланкастерского университета Адам Тейлор назвал факторы, которые повышают риски рождения малышей-гигантов.

Повышенный риск макросомии

Первым фактором является масса тела. Например, у матерей с ожирением риск родить ребенка-гиганта увеличивается вдвое. Дополнительным фактором также может стать чрезмерное увеличение веса матери в период беременности.

Вторым фактором является гестационный диабет. Частично это связано с увеличением сопротивления к инсулину у матери во время беременности, даже у тех, у кого ранее не было гестационного диабета, что приводит к увеличению количества глюкозы, которая проходит через плаценту к плоду, помогая ему чрезмерно расти. Кроме того, это состояние помогает жирам проникать в плацент, что также обеспечивает малыша дополнительным "топливом" для роста.

Третьим фактором медики называют возраст матери. Например, считается, что если возраст матери выше 35 лет, это повышает риск рождения малыша-гиганта на 20%. При этом играет роль не только возраст матери, но и отца — у мужчин возрастом более 35 лет на 10% больше вероятность рождения ребенка с макросомией.

Четвертым фактором называют предыдущие беременности, поскольку с каждой последующей беременностью масса тела при рождении увеличивается.

Пятым фактором могут стать переношенные беременности — те, которые превышают типичные 40 недель. Особенно в 42 недели и более.

Шестым фактором называют пол ребенка — рождение мальчика увеличивает вероятность макросомии. Статистика свидетельствует о то, что мальчики в трое чаще, чем девочки рождаются гигантами.

Риски во время родов

По словам Тейлора, младенцы-гиганты чаще сталкиваются с трудностями при прохождении через родовые пути из-за своего размера. Например, чаще всего плечо ребенка застревает за лобковой костью матери — это называется "плечевой дистоцией".

Если ребенок застрял, в этот момент он не моет дышать, и пуповина может быть пережата. В результате это может привести к повреждению нервов плечевого вплетения, перелому ключиц ребенка, а в самых тяжелых случаях повреждения могут оказаться необратимыми. Отметим, что плечевая дистоция встречается примерно у 0,7% всех новорожденных, однако у малышей гигантов риск увеличивается до 25%.

Кроме того, страдают и матери — женщины более подвержены разрывам во время родов, что увеличивает риск послеродовых кровотечений, которое является одной из основных причин смертности во время родов. Кроме того, роды малышей-гигантов могут затянуть вторую фазу родов, в результате чего женщины подвергаются риску инфицирования, задержки мочи и внутренних кровотечений.

Исследователи отмечают, что до сих пор остается загадкой остаются ли дети с макросимией гигантами на протяжение всей жизни. На сегодняшний день существуют весьма ограниченные данные о том, что дети-гиганты с большей вероятностью столкнуться с избыточным весом и ожирением к 7 годам, а также более подвержены развитию диабета 2 типа в более позднем возрасте.

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