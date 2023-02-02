У Бразилії народилася дитина вагою 7,3 кг: вчені розповіли, як знизити ризик народження малюка-гіганта

Малятко народилося з ростом 60,9 см і з'явилося на світ в результаті кесаревого розтину.

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У Бразилії в лікарні Падре Коломбо в Парінтінсі народилася гігантська дитина вагою 7,3 кг зі зростом 60,9 см. Вона з'явилася на світ за допомогою кесаревого розтину і затьмарила найважчу дівчинку в історії, яка важила 6,8 кг і народилася у 2016 році, пише IFL Science.

Однак нікому з них виразно не вдалося навіть наблизитися до абсолютного рекордсмена серед малюків-гігантів — хлопчика, народженого 1955 року в Італії з вагою 10,2 кг. Для порівняння, у середньому новонароджені хлопчики важать близько 3,3 кг, а дівчатка — близько 3,2 кг.

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Для опису таких гігантських малюків у науці використовується спеціальний термін "макросомія" — від грецького "велике тіло". Вважається, що цей термін застосовується до будь-якого малюка, маса тіла якого перевищує 4 кг. Статистика свідчить про те, що немовлята з макросомією народжуються у 12% випадків, а у матерів із гестаційним діабетом, коли рівень цукру в крові підвищується під час вагітності, цей показник збільшується від 15 до 45%.

Професор та директор Навчального центру клінічної анатомії Ланкастерського університету Адам Тейлор назвав фактори, що підвищують ризики народження малюків-гігантів.

Підвищений ризик макросомії

Першим фактором є маса тіла. Наприклад, у матерів з ожирінням ризик народити дитину-гіганта збільшується вдвічі. Додатковим фактором може стати надмірне збільшення ваги матері в період вагітності.

Другим фактором є гестаційний діабет. Частково це пов'язано зі збільшенням опору до інсуліну у матері під час вагітності, навіть у тих, хто раніше не мав гестаційного діабету, що призводить до збільшення кількості глюкози, яка проходить через плаценту до плода, допомагаючи йому надмірно зростати. Крім того, цей стан допомагає жирам проникати в плацент, що також забезпечує малюка додатковим паливом для зростання.

Третім фактором медики називають вік матері. Наприклад, вважається, що якщо вік матері вищий за 35 років, це підвищує ризик народження малюка-гіганта на 20%. Водночас відіграє роль не тільки вік матері, а й батька — у чоловіків віком понад 35 років на 10% більша ймовірність народження дитини з макросомією.

Четвертим фактором називають попередні вагітності, оскільки з кожною наступною вагітністю маса тіла при народженні збільшується.

П'ятим фактором можуть стати переношені вагітності — ті, що перевищують типові 40 тижнів. Особливо у 42 тижні і більше.

Шостим фактором називають стать дитини — народження хлопчика збільшує ймовірність макросомії. Статистика свідчить, що хлопчики в троє частіше, ніж дівчатка народжуються гігантами.

Ризики під час пологів

За словами Тейлора, немовлята-гіганти частіше натрапляють на труднощі під час проходження через родові шляхи через свій розмір. Наприклад, найчастіше плече дитини застряє за лобковою кісткою матері — це називається "плечовою дистоцією".

Якщо дитина застрягла, у цей момент вона не може дихати, і пуповина може бути перетиснута. В результаті це може призвести до пошкодження нервів плечового вплетення, перелому ключиць дитини, а в найважчих випадках ушкодження можуть виявитися незворотними. Зазначимо, що плечова дистоція зустрічається приблизно у 0,7% всіх новонароджених, проте у малюків гігантів ризик зростає до 25%.

Крім того, страждають і матері — жінки схильніші до розривів під час пологів, що збільшує ризик післяпологових кровотеч, яка є однією з основних причин смертності під час пологів. Крім того, пологи малюків-гігантів можуть затягнути другу фазу пологів, внаслідок чого жінки наражаються на ризик інфікування, затримки сечі та внутрішніх кровотеч.

Дослідники зазначають, що досі залишається загадкою чи залишаються діти з макросомією гігантами протягом усього життя. На сьогодні існують дуже обмежені дані про те, що діти-гіганти з більшою ймовірністю зіткнутися з надмірною вагою і ожирінням до 7 років, а також схильніші до розвитку діабету 2 типу в пізнішому віці.

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