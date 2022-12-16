Забывают дышать. Что известно о неизлечимом синдроме, убивающем новорожденных во сне

Ежегодно десятки младенцев умирают во сне и ученые до сих пор не знают, почему это происходит.

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В 2020 году только в США от синдрома внезапной детской смерти (СВДС) погибли 2800 младенцев. Ученые до сих пор не знают, почему это происходит, но существует несколько гипотез, пишет Real Clear Science.

По словам ведущего исследователя СВДС и специалиста по педиатрической паллиативной помощи в Бристольской детской больнице и Гарвардской медицинской школе Ричарда Гольдштейна, СВДС — не является чем-то конкретным. По сути это лишь описание результата, когда, казалось бы, совершенно здоровый ребенок засыпает и умирает во сне безо всякой на то причины.

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Впрочем , существует несколько гипотез, почему это может происходить с малышами.

Модель тройного риска

Одна из ведущих теорий СВДС предполагает, что это происходит в результате трех ключевых критериев, которые проявляются одновременно:

у младенца есть основная аномалия, которая не позволяет ему реагировать на низкий уровень кислорода или высокий уровень углекислого газа в крови; воздействие триггерного события, например, сон лицом вниз; уязвимая стадия развития (первые шесть месяцев жизни).

Простыми словами, исследователи полагают, что в первые полгода жизни младенцы иногда подвергаются низкому уровню кислорода или высокому уровню углекислого газа в крови. Здоровые малыши, как правило, просыпаются, меняют положение и начинают дышать быстрее, чтобы пополнить кислород, однако новорожденные с СВДС не просыпаются и умирают во сне.

Гипотеза Джорджа Кристоса

Эта гипотеза была впервые озвучена почти 30 лет назад ученым из Университета Кертина (Австралия) Джорджем Кристосом. Он предполагает, что в чрезвычайно редких случаях младенческие сновидения могут вызывать СВДС.

Кристос предполагает, что в первые месяцы жизни новорожденному может присниться, что он находится в утробе матери, где ему не нужно дышать. В результате физические действия могут привести к остановке дыхания малыша, и к смерти.

Еще в 1993 году Кристос подкрепил свои утверждения многочисленными доказательствами. Например, когда людям снится, что они задыхаются во сне, они могут имитировать в реальной жизни. Или когда снится, что человек мочиться во сне, он может сделать это в реальной жизни в постели. Ученые также привел в качестве доказательств исследование коллег из Стэнфорда. Тогда результаты показали, что когда испытуемому снится плавание под водой, он на самом деле задерживает дыхание.

Исследователь предполагает, что у новорожденных может не хватать нейронных цепей, которые бы позволили им проснуться в этот момент. В результате малыш, которому снится, что он вновь пребывает в утробе матери, когда он не дышит, и он перестает дышать в реальности.

В качестве еще одного доказательства Кристос приводит еще одни факт — некоторые взрослы страдают расстройством поведения во время быстрого сна, когда тело обычно парализовано, например, сонный паралич. Дело в том, что взрослые проводят в стадии быстрого сна всего около двух часов, тогда как младенцы — около 8 часов. Ученый предполагает, что в раннем возрасте у новорожденных могут преобладать воспоминания об утробе матери — в результаты малыши с расстройствами быстрого сна могут останавливать свое дыхания, как бы воспроизводя свою эмбриональную жизнь.

Впрочем основная проблема заключается в том, что не существует этического способа подтвердить или опровергнуть любую из этих теорий. Исследователи отмечают, что невозможно наблюдать за сотнями малышей под ЭЭГ-сканерами в течение сотен ночей, чтобы увидеть умрет ли один из них во время быстрого сна.

Вместо этого ученые предлагают просто принять во внимание данную теорию и использовать ее в качестве руководства по предотвращению синдрома. Кристос рекомендовал родителям новорожденных:

укладывать малышей спать на спине и избегать сна на животе (в этот момент они склонны съеживаться в позе эмбриона), чтобы предотвратить сны, где они находятся в утробе матери;

не слишком укутывать новорожденных — слишком жаркая среда также может имитировать утробу матери.

Отметим, что подобные рекомендации озвучил не только Кристос, но и Американская академия педиатрии. В результаты удалось снизить смертность младенцев во время сна со 155 случаев на 100 тысяч новорожденных в 1990 году до 90 случаев — в 2022 году.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили у младенцев удивительную способность — она проявляется сразу после рождения.