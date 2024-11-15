Как уложить детей спать: эксперт советует давать одно лакомство перед сном

Эксперт рассказал о том, какое простое и доступное лакомство позволит родителям уложить спать в постель вашего ребенка. Главное — побаловать ребенка таким лакомством следует за час до сна.

Для многих родителей самой большой проблемой является потребность в том, чтобы укладывать ребенка спать из-за его активности и нежелания придерживаться графика отдыха. Однако эксперты посоветовали делать один интересный трюк, чтобы это было просто и непринужденно, пишет издание Mirror.

Мартин Сили из компании MattressNextDay советует использовать один очень привычный прием — давать перед сном ребенку овсяное печенье вместе со стаканом теплого молока.

"То, что ваш ребенок ест перед сном, также может повлиять на то, будет ли он хорошо или плохо спать. Такие продукты, как овсяное печенье, бананы и молоко, содержат аминокислоту под названием триптофан. Это вызывает у него сонливость и, следовательно, больше шансов уснуть", — говорит специалист.

По словам господина Сили, продукты, богатые триптофаном, помогают детям чувствовать сонливость. Поэтому давать им пищу с триптофаном стоит где-то за час до сна, что поможет быстрее лечь спать. Стакан теплого молока может быть отличным вариантом вместе с овсяным печеньем или бананом.

"Это сложно заставили малышей пойти спать, но постарайтесь быть твердыми и дать им понять, что когда они ложатся в кровать, то они должны оставаться в ней", — отмечает специалист.

Он добавляет, что если дети пытаются встают с кровати, лучше не "реагировать", а вместо этого просто "отвести их обратно в кровать, ничего не говоря". Так это поможет малышам понять, что как только они в постели, им нужно остаться там до утра.

В то же время господин Сили советует убирать все электронные устройства, такие как планшеты или смартфоны, по крайней мере за полтора-два часа до сна.

"Это может быть очень сложно, особенно если вы регулярно даете своему ребенку свое устройство, чтобы занять его. Однако синий свет, который излучает планшеты и телефоны, может заставить его подумать, что сейчас день, несмотря на то, что на улице уже темно", — говорит специалист.

Напомним, Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи считают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Также мы рассказывали, как впервые наука ответила, почему человек должен спать. Ученые считают, что сон предназначен для перезагрузки "операционной системы" мозга, возвращая ее в оптимальное состояние для обратной обработки информации и мышления.