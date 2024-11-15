Як вкласти дітей спати: експерт радить давати один смаколик перед сном

Експерт розповів про те, який простий та доступний смаколик дозволить батькам вкласти спати до ліжка вашу дитину. Головне — потішити дитину такими ласощами слід за годину до сну.

Для багатьох батьків найбільшою проблемою є потреба в тому, щоби вкладати дитину спати через її активність та небажання дотримуватися графіку відпочинку. Однак експерти порадили робити один цікавий трюк, аби це було просто та невимушено, пише видання Mirror.

Мартін Сілі з компанії MattressNextDay радить використовувати один дуже звичний прийом — давати перед сном дитині вівсяне печиво разом зі склянкою теплого молока.

"Те, що ваша дитина їсть перед сном, також може вплинути на те, чи буде вона добре або погано спати. Такі продукти, як вівсяне печиво, банани та молоко, містять амінокислоту під назвою триптофан. Це викликає у неї сонливість і, отже, більше шансів заснути", — каже фахівець.

За словами пана Сілі, продукти, багаті триптофаном, допомагають дітям відчувати сонливість. Тому давати їм їжу з триптофаном варто десь за годину до сну, що допоможе швидше лягти спати. Склянка теплого молока може бути чудовим варіантом разом із вівсяним печивом або бананом.

"Це складно змусили малечу піти спати, але постарайтеся бути твердими та дати їм зрозуміти, що коли вони лягають у ліжко, то вони повинні залишатися в ньому", — відзначає фахівець.

Він додає, що якщо діти намагаються встають з ліжка, краще не "реагувати", а замість цього просто "відвести їх назад у ліжко, нічого не кажучи". Так це допоможе малечі зрозуміти, що як тільки вони в ліжку, їм потрібно залишитися там до ранку.

Водночас пан Сілі радить прибирати всі електронні пристрої, такі як планшети чи смартфони, принаймні за півтори-дві години до сну.

"Це може бути дуже складно, особливо якщо ви регулярно даєте своїй дитині свій пристрій, щоб зайняти її. Однак синє світло, яке випромінює планшети та телефони, може змусити її подумати, що зараз день, попри те, що надворі уже темно", — каже фахівець.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію та пам'ять і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Також ми розповідали, як уперше наука відповіла, чому людина має спати. Вчені вважають, що сон призначений для перезавантаження "операційної системи" мозку, повертаючи її в оптимальний стан для зворотного оброблення інформації та мислення.