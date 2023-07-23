Ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна: в какое время и сколько стоит спать

Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

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Дневной сон может показаться не самым приятным удовольствием — часто после такого сна люди чувствуют себя еще более разбитыми и уставшими, чем до него. Однако новое исследование ученых показывает, что существует неожиданная польза дневного сна для здоровья, пишет Nottinghamshire Live.

Теперь исследователи считают, что короткий дневной сон в действительности имеет многочисленные преимущества для здоровья человека. Эксперты по сну считают, что такая привычка позволит поддержать общее здоровье мозга, улучшить память и концентрацию, и даже предотвратить развитие разрушительной болезни. Кроме того, авторы исследования обнаружили, что регулярный дневной сон помогает сохранить мозг "молодым", замедляя скорость, с которой он сжимается с возрастом. Таким образом обладатели этой привычки бонусом получают снижение риска развития деменции.

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По словам эксперта по сну в Silentnight Ханны Шор, дневной сон на самом деле может стать отличным способом улучшить концентрацию, время реакции на усталость, а также функцию памяти. При этом идеальным временем для дневного сна считается время с полудня до 15:00. Ученые считают, что сон в это время позволит вам чувствовать себя более отдохнувшим и не повлияет на ночной сон.

Отметим, что этот совет перекликается с результатами недавнего исследования ученых из Университетского колледжа Лондона. Тогда результаты исследования показали, что у людей, которые регулярно спали, мозг был в среднем на 5 кубических сантиметров больше, чем у тех, кто не придерживался постоянного графика. К слову, потеря такого объема мозга равна старению на 3-6 лет.

Таким образом ученые пришли к выводу, что дневной сон оказывает положительный эффект на здоровье человека, в том числе снижая артериальное давление, риск инсульта и неврологических расстройств, таких как слабоумие, с возрастом. Кроме того, предыдущие исследования показали, что дневной сон улучшает когнитивные функции.

Авторы исследования надеются, что полученные ими результаты сумеют исправить "не лучшую репутацию" дневного сна и побудят больше людей придаваться сиесте в течение дня. По словам Шор, если вы собираетесь сделать дневной сон своей новой привычкой, вам следует выполнить эти несколько шагов:

лягте поверх одеяла;

создайте тусклый свет в спальне.

По словам эксперта в области здравоохранения, доктора Майкла Мосли, 20-30-минутный дневной сон является одним из 16 простых изменений, которые он рекомендует сделать своей привычкой, чтобы улучшить здоровье и самочувствие. Кроме того, предыдущие исследования показали связь между регулярным качественным сном и хорошим здоровьем сердца.

Исследователи также отмечают, что вы можете снизить риск развития деменции, если выполните эти несколько шагов:

здоровая и сбалансированная диета;

поддержание здорового веса;

регулярные тренировки;

употребление алкоголя в рекомендуемых дозах;

отказ от курения;

поддержание артериального давления.

По словам ученых, на данный момент все еще не существует универсального способа предотвратить все виды деменции — исследователи все еще изучают, как и почему развивается это заболевание. К тому же некоторые факторы риска развития деменции попросту невозможно изменить, например возраст или генетические факторы.

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