Обнаружена удивительная способность у младенцев: она проявляется сразу после рождения

Ученые считают, что с малышом нужно сразу начинать говорить, так его мозг вскоре после рождения начинает обучение всему новому.

Новое исследование показало, что новорожденные всего через несколько часов после появления на свет, уже начинают обрабатывать звуки речи, которые они слышат. Ученые выяснили некоторые детали быстрого процесса обучения младенцем новой для него звуковой информации, сообщает ScienceAlert.

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Ученые под руководством Гийома Тьерри из Бангорского университета, США провели исследование на детях, которое показало, что уже через несколько часов после рождения младенцы могут изучить разные звуки речи, которую они слышат.

Новое исследование

В ходе исследования ученые одевали на головы младенцев специальные шапочки с датчиками, которые отслеживали их мозговую активность. Ученые хотели понять, какие области мозга будут наиболее активными в ходе эксперимента.

"В течение первых трех часов после рождения всем младенцам воспроизводили пары гласных звуков, которые согласно предыдущим прогнозам, они должны были различать. Это были обычные гласные звуки и измененные звуки. Обычно, если это касается речи, то подобные изменения заметны, но в случае с гласными звуками даже большинство взрослых не всегда может различить эти изменения", — говорит Тьерри.

[ + – ] Ученые под руководством Гийома Тьерри из Бангорского университета, США провели исследование на детях, которое показало, что уже через несколько часов после рождения младенцы могут изучить разные звуки речи, которую они слышат Фото: pexels.com

Младенцы могут учиться сразу после рождения

Оказалось, что в течение первых трех часов после рождения младенцы, судя по показателям активности мозга, еще не могли различить эти звуки. Но уже через пять часов прослушивания звуков ситуация изменилась. Датчики показали, что мозг младенцев уже различает эти звуки, хотя лучше он реагирует на нормальные звуки. Ученые проверили показания датчиков у детей, которые спали или с которыми не говорили, и не заметили подобной активности мозга. Дети, которые слушали звуки уже через 7 часов после рождения смогли реагировать на нормальные гласные звуки, чего не наблюдалось у молчаливых детей, с которыми никто не говорил.

"Получается, что младенцам нужно всего несколько часов для того, чтобы понять, какие звуки речи являются нормальными, а какие нет", — говорит Тьерри.

Активность в мозге младенцев

Также ученые увидели, что области головного мозга верхней височной доли (часть мозга, связанная с обработкой звуков) и лобной коры (участвует в планировании сложных движений), принимают участие в обработке гласных звуков, особенно в левом полушарии. Это похоже на то, что лежит в основе понимания и воспроизводства речи у взрослых, говорит Тьерри.

"Также мы выяснили, что нейроны в мозге у детей, которые слушали звуки начали "общаться" между собой, но этого не наблюдалось у детей, которые гласных звуков не слышали", — говорит Тьерри.

[ + – ] Нейроны в мозге у детей, которые слушали звуки начали "общаться" между собой, но этого не наблюдалось у детей, которые гласных звуков не слышали Фото: pexels.com

Нужно говорить с новорожденными

Ученые считают, что младенцы получают огромную пользу от того, что с ними начинают общаться уже сразу после рождения. По словам Тьерри, ребенок изначально не запрограммирован на те или иные действия, а получает информацию с помощью органов осязания. Поэтому независимо от генетической наследственности, младенец получает знания о мире через сенсорные каналы — слух, зрение, вкус, обоняние и осязание. И эти каналы начинают свою работу сразу же после рождения.

"Конечно, у каждого ребенка есть та или иная предрасположенность к обучению, основанная на генах родителей. Но младенец уже способен воспринимать любую новую для него информацию сразу после появления на свет. Поэтому с новорожденным нужно не только говорить, но и делиться с ним своими эмоциями, переживаниями. Ему нужно показывать разные предметы, включать музыку, то есть дать наиболее разнообразный опыт, который будет служить пищей для роста и развития мозга ребенка с первых часов появления. Возможно таким образом вы изначально зададите вектор его дальнейшего развития", — говорит Тьерри.

Напоминаем, что ученые рассказали, почему люди ничего не помнят из младенчества. Этому оказывается есть научное объяснение.

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