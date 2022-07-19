Виявлено дивовижну здатність у немовлят: вона проявляється відразу після народження

Учені вважають, що з малюком потрібно відразу починати говорити, тож його мозок незабаром після народження починає навчання всьому новому.

Нове дослідження показало, що новонароджені лише через кілька годин після появи на світ уже починають обробляти звуки мови, які вони чують. Учені з'ясували деякі деталі швидкого процесу навчання немовлям нової для нього звукової інформації, повідомляє ScienceAlert.

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Учені під керівництвом Гійома Тьєррі з Бангорського університету США провели дослідження на дітях, яке показало, що вже через кілька годин після народження немовлята можуть вивчити різні звуки мови, яку вони чують.

Нове дослідження

У процесі дослідження учені одягали на голови немовлят спеціальні шапочки з датчиками, які відстежували їхню мозкову активність. Учені хотіли зрозуміти, які частини мозку будуть найактивнішими під час експерименту.

"Протягом перших трьох годин після народження всім немовлятам відтворювали пари голосних звуків, які згідно з попередніми прогнозами, вони мали розрізняти. Це були звичайні голосні звуки та змінені звуки. Зазвичай, якщо це стосується мови, то подібні зміни помітні, але у випадку з голосними звуками навіть більшість дорослих не завжди може розрізнити ці зміни", — говорить Тьєррі.

[ + – ] Учені під керівництвом Гійома Тьєррі з Бангорського університету США провели дослідження на дітях, яке показало, що вже через кілька годин після народження немовлята можуть вивчити різні звуки мови, яку вони чують Фото: pexels.com

Немовлята можуть навчатися одразу після народження

З'ясувалося, що протягом перших трьох годин після народження немовлята, судячи з показників активності мозку, ще не могли розрізнити ці звуки. Але вже за п'ять годин прослуховування звуків ситуація змінилася. Датчики показали, що мозок немовлят уже розрізняє ці звуки, хоча краще реагує на нормальні звуки. Учені перевірили показники датчиків у дітей, які спали або з якими не говорили, і не помітили таку активність мозку. Діти, які слухали звуки вже через 7 годин після народження, змогли реагувати на нормальні голосні звуки, чого не спостерігалося у мовчазних дітей, з якими ніхто не говорив.

"Виходить, що немовлятам потрібно лише кілька годин для того, щоб зрозуміти, які звуки мови є нормальними, а які ні", — каже Тьєррі.

Активність у мозку немовлят

Також учені побачили, що частини головного мозку верхньої скроневої частки (частина мозку, пов'язана з обробкою звуків) та лобової кори (бере участь у плануванні складних рухів), беруть участь в обробці голосних звуків, особливо у лівій півкулі. Це схоже на те, що лежить в основі розуміння і відтворення мови у дорослих, каже Тьєррі.

"Також ми з'ясували, що нейрони в мозку у дітей, які слухали звуки, почали "спілкуватися" між собою, але цього не спостерігалося у дітей, які голосних звуків не чули", — говорить Тьєррі.

[ + – ] Нейрони в мозку у дітей, які слухали звуки, почали "спілкуватися" між собою, але цього не спостерігалося у дітей, які голосних звуків не чули Фото: pexels.com

Потрібно говорити з новонародженими

Учені вважають, що немовлята отримують величезну користь від того, що з ними починають спілкуватися вже одразу після народження. За словами Тьєррі, дитина спочатку не запрограмована на ті чи інші дії, а отримує інформацію за допомогою органів дотику. Тому незалежно від генетичної спадковості, немовля отримує знання про світ через сенсорні канали — слух, зір, смак, нюх та дотик. І ці канали розпочинають свою роботу одразу ж після народження.

"Звичайно, у кожної дитини є та чи інша схильність до навчання, заснована на генах батьків. Але немовля вже здатне сприймати будь-яку нову для нього інформацію відразу після появи на світ. Тому з новонародженим потрібно не тільки говорити, а й ділитися з нею своїми емоціями, переживаннями. Йому потрібно показувати різні предмети, враховуючи музику, тобто дати найбільш різноманітний досвід, який слугуватиме їжею для росту та розвитку мозку дитини з перших годин появи. Можливо так ви спочатку поставите вектор його подальшого розвитку", — говорить Тьєррі.

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