Вчені розповіли, чому люди нічого не пам'ятають із дитинства
Багато людей завжди запитувались, чому вони не пам'ятають себе в ранні роки свого життя, наприклад, як вони вчилися ходити. Проте є наукове пояснення.
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Немовлята — одні з найцікавіших і водночас найдратівливіших маленьких істот. Коли дорослі відкривають їм світ, то дізнаються про нього щось нове й самі, пише Grunge.
Найнеймовірніше в дитинстві те, що перед малюками постає великий недосліджений світ, в якому можна почати розбиратися, починаючи з квітів, звуків та смаків, закінчуючи домашніми тваринами.
Але, що цікаво, ніхто з людей нічого не пам'ятає про цей період свого життя. Однак є пояснення.
Семантична та епізодична пам'ять
Спогади — цікава і водночас складна річ. Ми всі іноді входимо в кімнату і забуваємо, навіщо туди ввійшли, або впевнено йдемо в продуктовий магазин, не склавши список покупок, а потім не можемо згадати, що потрібно купити.
У випадку з немовлятами, їхній мозок просто недостатньо розвинений, щоб сформувати спогади, але це лише частина причини.
Різниця полягає в тому, що семантична пам'ять керує фактами, взаємозв'язком між об'єктами чи поняттями та багатьма іншими абстрактними деталями. Епізодична пам'ять, як випливає з назви, більше пов'язана з конкретними подіями в житті людини. Також вчені відзначають автобіографічну пам'ять — глибший вид епізодичної пам'яті, в якій враховується особисте значення таких подій.
"Протягом перших 5-7 років життя здатність створювати цей особливий тип епізодичної пам'яті або відсутній, або суттєво не розвинений", — пояснюють вчені.
Розвиток епізодичної та автобіографічної пам'яті продовжує пов'язувати епізодичну пам'ять із концепцією інфантильної амнезії.
Цю форму амнезії визначають як відносну нестачу автобіографічних спогадів за перші 3-4 роки життя, з числом таких спогадів, що поступово зростає, протягом перших 10 років дитини.
Передбачають, що якщо мозок був нездатний сформулювати ці складні спогади в ранні роки життя, то він, звісно, не зможе згадати їх і пізніше. Причому навіть тоді, коли це буде мозок дорослої людини, що повністю сформувався.
Так немовлята здатні встановлювати потрібні їм зв'язки (ця пляшечка означає, що настав час обіду, і я хочу її прямо зараз). Проте складніші епізодичні спогади освоюють трохи пізніше.