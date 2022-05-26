Вчені розповіли, чому люди нічого не пам'ятають із дитинства

Багато людей завжди запитувались, чому вони не пам'ятають себе в ранні роки свого життя, наприклад, як вони вчилися ходити. Проте є наукове пояснення.

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Немовлята — одні з найцікавіших і водночас найдратівливіших маленьких істот. Коли дорослі відкривають їм світ, то дізнаються про нього щось нове й самі, пише Grunge.

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Найнеймовірніше в дитинстві те, що перед малюками постає великий недосліджений світ, в якому можна почати розбиратися, починаючи з квітів, звуків та смаків, закінчуючи домашніми тваринами.

Але, що цікаво, ніхто з людей нічого не пам'ятає про цей період свого життя. Однак є пояснення.

Семантична та епізодична пам'ять

[ + – ] У випадку з немовлятами, їхній мозок просто недостатньо розвинений, щоб сформувати спогади, але це лише частина причини

Спогади — цікава і водночас складна річ. Ми всі іноді входимо в кімнату і забуваємо, навіщо туди ввійшли, або впевнено йдемо в продуктовий магазин, не склавши список покупок, а потім не можемо згадати, що потрібно купити.

У випадку з немовлятами, їхній мозок просто недостатньо розвинений, щоб сформувати спогади, але це лише частина причини.

Різниця полягає в тому, що семантична пам'ять керує фактами, взаємозв'язком між об'єктами чи поняттями та багатьма іншими абстрактними деталями. Епізодична пам'ять, як випливає з назви, більше пов'язана з конкретними подіями в житті людини. Також вчені відзначають автобіографічну пам'ять — глибший вид епізодичної пам'яті, в якій враховується особисте значення таких подій.

"Протягом перших 5-7 років життя здатність створювати цей особливий тип епізодичної пам'яті або відсутній, або суттєво не розвинений", — пояснюють вчені.

[ + – ] Немовлята здатні встановлювати потрібні їм зв'язки. Проте складніші епізодичні спогади освоюють трохи пізніше

Розвиток епізодичної та автобіографічної пам'яті продовжує пов'язувати епізодичну пам'ять із концепцією інфантильної амнезії.

Цю форму амнезії визначають як відносну нестачу автобіографічних спогадів за перші 3-4 роки життя, з числом таких спогадів, що поступово зростає, протягом перших 10 років дитини.

Передбачають, що якщо мозок був нездатний сформулювати ці складні спогади в ранні роки життя, то він, звісно, не зможе згадати їх і пізніше. Причому навіть тоді, коли це буде мозок дорослої людини, що повністю сформувався.

Так немовлята здатні встановлювати потрібні їм зв'язки (ця пляшечка означає, що настав час обіду, і я хочу її прямо зараз). Проте складніші епізодичні спогади освоюють трохи пізніше.