Чи плачуть немовлята в утробі матері: вчені дали інтригуючу відповідь
За словами дослідників, плід робить певні "тренування" перед своєю появою на світ.
Починаючи з другого триместру вагітності, мама може відчути, як дитина штовхається та перевертається, але чи може вона плакати? За допомогою ультразвуку вченим вдалося побачити, як у плода віком 33 тижні на обличчі була міміка, яка була схожа на плач. Після цього вчені провели вібраційну та шумову стимуляцію плоду й помітили цікаву поведінку, повідомляє ScienceAlert.
Під час стимуляції немовля широко відкрило рота, зробило кілька видихів і закинуло голову, все закінчилося тремтінням підборіддя. Подібна поведінка була помічена в 10 немовлят. Чи це був плач? Усе залежить від того, що ви маєте на увазі під плачем, кажуть учені.
Плачуть чи ні?
"Якщо ви маєте на увазі під словом плач гучний крик, який виражає сильні почуття чи емоції, то немовлята в утробі матері не плачуть", — каже Надя Рейсланд із Даремського університету у Великій Британії.
В утробі немовля не може наповнити легені повітрям, яке змусило б вібрувати голосові зв'язки, і дитина почала б кричати. Для цього йому потрібно з'явитись на світ.
Різні вирази обличчя
Рейсланд і її колеги вивчили вирази обличчя плода в утробі за допомогою 4D ультразвукової візуалізації. Вони визначили дві форми міміки, які вони назвали "обличчя, що плаче" і "обличчя, що сміється". За їхніми словами, ці вирази обличчя є попередниками того, як діятиме дитина після народження.
Ці вирази обличчя розвиваються в період приблизно від 24 до 35 тижнів, і ця міміка стає складнішою з продовженням розвитку плода. Таким чином, дитина готується до того, щоб видати свій перший крик після народження, кажуть учені.
Подібна міміка в дитини з'являлася без будь-якої зовнішньої стимуляції з боку вчених. І вони не знають, чи робить плід спроби видати звук, хоча навіть якби немовля й намагалося це зробити, звукова хвиля буде надто слабкою, щоб її можна було почути. Також невідомо чи пов'язаний вираз обличчя, що плаче, з дискомфортом у плода.
Завданням учених було допомогти іншим дослідникам у створенні корисних приладів виявлення порушень розвитку й інших проблем зі здоров'ям у плода. Дитина розвиває повноцінні вирази обличчя вже після народження за допомогою взаємодії з батьками й іншими людьми, каже Рейсланд. Але вона готується до цього ще в утробі матері.
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