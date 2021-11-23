Чи плачуть немовлята в утробі матері: вчені дали інтригуючу відповідь

За словами дослідників, плід робить певні "тренування" перед своєю появою на світ.

Починаючи з другого триместру вагітності, мама може відчути, як дитина штовхається та перевертається, але чи може вона плакати? За допомогою ультразвуку вченим вдалося побачити, як у плода віком 33 тижні на обличчі була міміка, яка була схожа на плач. Після цього вчені провели вібраційну та шумову стимуляцію плоду й помітили цікаву поведінку, повідомляє ScienceAlert.

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Під час стимуляції немовля широко відкрило рота, зробило кілька видихів і закинуло голову, все закінчилося тремтінням підборіддя. Подібна поведінка була помічена в 10 немовлят. Чи це був плач? Усе залежить від того, що ви маєте на увазі під плачем, кажуть учені.

[ + – ] Зміни виразу обличчя дитини в утробі матері Фото: ScienceAlert

Плачуть чи ні?

"Якщо ви маєте на увазі під словом плач гучний крик, який виражає сильні почуття чи емоції, то немовлята в утробі матері не плачуть", — каже Надя Рейсланд із Даремського університету у Великій Британії.

В утробі немовля не може наповнити легені повітрям, яке змусило б вібрувати голосові зв'язки, і дитина почала б кричати. Для цього йому потрібно з'явитись на світ.

Різні вирази обличчя

Рейсланд і її колеги вивчили вирази обличчя плода в утробі за допомогою 4D ультразвукової візуалізації. Вони визначили дві форми міміки, які вони назвали "обличчя, що плаче" і "обличчя, що сміється". За їхніми словами, ці вирази обличчя є попередниками того, як діятиме дитина після народження.

[ + – ] Вирази обличчя дитини в утробі матері Фото: ScienceAlert

Ці вирази обличчя розвиваються в період приблизно від 24 до 35 тижнів, і ця міміка стає складнішою з продовженням розвитку плода. Таким чином, дитина готується до того, щоб видати свій перший крик після народження, кажуть учені.

Подібна міміка в дитини з'являлася без будь-якої зовнішньої стимуляції з боку вчених. І вони не знають, чи робить плід спроби видати звук, хоча навіть якби немовля й намагалося це зробити, звукова хвиля буде надто слабкою, щоб її можна було почути. Також невідомо чи пов'язаний вираз обличчя, що плаче, з дискомфортом у плода.

Завданням учених було допомогти іншим дослідникам у створенні корисних приладів виявлення порушень розвитку й інших проблем зі здоров'ям у плода. Дитина розвиває повноцінні вирази обличчя вже після народження за допомогою взаємодії з батьками й іншими людьми, каже Рейсланд. Але вона готується до цього ще в утробі матері.

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