Гумористи у підгузках. Учені з'ясували, коли діти починаються вперше жартувати

У процесі свого нового дослідження експертам вдалося також визначити різні типи гумору та те, як вони проявляються залежно від віку.

Гумор — невід'ємна частина життя кожної людини. Людей, які вміють не лише розсмішити, а й підняти настрій, дуже люблять і цінують. Це допомагає їм заводити друзів, справлятися зі стресом, вчитися, розвивати фантазію та проявляти творчий підхід, пише Tech Explorist.

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Тим не менш, досліджень про ранню появу гумору існує занадто мало. Тому, враховуючи багатогранність та важливість гумору в багатьох аспектах людського життя, вчені з Брістольського університету намагалися з'ясувати, як він допомагає малюкам проявляти когнітивну та соціальну поведінку.

Провівши експеримент із 671 немовлям із чотирьох країн (Австралії, Канади, Великобританії та США) у віці від 1 до 47 місяців, дослідники поставили за мету визначити, коли вперше у дітей з'являється почуття гумору і як воно розвивається в перші роки життя, а також з'ясувати, які саме типи гумору є на ранньому розвитку і в якому віці вони розвиваються.

Дослідники попросили батьків заповнити опитувальник, який складається з 20 питань про те, як розвивається почуття гумору в їхніх дітей. Так експерти виявили 21 тип дитячого гумору, враховуючи тілесний гумор, смішні гримаси, використання безглуздих і вигаданих слів, а також висміювання інших. Причому вид гумору залежав від віку.

Так, наприклад, дослідники дізналися, що діти віком до 1 року оцінюють фізичні, візуальні та слухові форми гумору, враховуючи ігри в хованки, лоскіт, смішні вирази обличчя, смішні голоси та звуки, а також деякі інші форми гумору, наприклад, коли дорослі надягали їм на голову чашку.

Однорічних дітей смішив інший вид гумору, а саме гумор із реакцією від навколишніх, враховуючи передражнювання, зняття одягу, залякування та табуйовані теми (наприклад, туалетний гумор).

Гумор дворічних дітей відображав прогрес у розумінні культури, розвитку мови та соціальних правил. Більшість з них вигадували жарти, пов'язані з неправильним використанням предметів, вимовленням безглуздих слів і понять, вигадуванням слів і зверненням до табуйованих тем.

Дітям у трирічному віці подобалося грати із соціальними правилами (наприклад, вимовляють непристойні слова, щоб здаватися смішними), також вони демонстрували зачатки розуміння каламбурів.

Що цікаво, прояв гумору між немовлятами із чотирьох різних країн не особливо відрізнявся. Учені сподіваються, що в майбутньому вони розширять своє дослідження та залучать до нього більше представників різних культур.

"Наше дослідження усуває важливу прогалину в тому, коли розвиваються різні типи гумору. Так ми з'ясували, що діти починають розуміти гумор вже з місячного віку і навіть вигадують свої власні жарти приблизно з 4 місяців", — додала провідна авторка дослідження доктор Олена Хойка з Брістольської школи освіти.