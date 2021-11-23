Юмористы в памперсах. Ученые выяснили, когда дети начинаются впервые шутить

В ходе своего нового исследования экспертам удалось также определить различные типы юмора и то, как они проявляются в зависимости от возраста.

Юмор — неотъемлемая часть жизни каждого человека. Людей, которые умеют не только рассмешить, но и поднять настроение, очень сильно любят и ценят. Это помогает им заводить друзей, справляться со стрессом, учиться, развивать фантазию и проявлять творческий подход, пишет Tech Explorist.

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Тем не менее, исследований о самом раннем появлении юмора существует слишком мало. Поэтому, учитывая многогранность и важность юмора во многих аспектах человеческой жизни, ученые из Бристольского университета, пытались выяснить как он помогает малышам проявлять когнитивное и социальное поведение.

Проведя эксперимент с 671 младенцем из четырех стран (Австралии, Канады, Великобритании и США) в возрасте от 1 до 47 месяцев, исследователи задались целью определить, когда впервые у детей появляется чувство юмора и как оно развивается в первые годы жизни, а также выяснить, какие именно типы юмора присутствуют на раннем развитии и в каком возрасте они развиваются.

Исследователи попросили родителей заполнить опросник, состоящий из 20 вопросов о том, как развивается чувство юмора у их детей. Так эксперты выявили 21 тип детского юмора, включая телесный юмор, смешные рожицы, использование бессмысленных или выдуманных слов, а также высмеивание других. Причем вид юмора зависел от возраста.

Так, например, исследователи узнали, что дети в возрасте до 1 года оценивают физические, визуальные и слуховые формы юмора, включая игры в прятки, щекотку, смешные выражения лица, смешные голоса и звуки, а также некоторые другие формы юмора, например, когда взрослые надевали им на голову чашку.

Годовалых детей смешил иной вид юмора, а именно — юмор с реакцией от окружающих, включая поддразнивание, снятие одежды, запугивание и табуированные темы (например, туалетный юмор).

Юмор двухлетних детей отражал прогресс в понимании культуры, развитии языка и социальных правил. Большинство из них придумывали шутки, связанные с неправильным использованием предметов, произнесением бессмысленных слов и понятий, изобретением слов и обращением к табуированным темам.

Детям в трехлетнем возрасте нравилось играть с социальными правилами (например, произносят неприличные слова, чтобы казаться смешными), также они демонстрировали зачатки понимания каламбуров.

Что интересно, проявление юмора между младенцами из четырех разных стран не особо отличалось. Ученые надеются, что в будущем они расширят свое исследование и вовлекут в него больше представителей разных культур.

"Наше исследование устраняет важный пробел в том, когда развиваются различные типы юмора. Так мы выяснили, что дети начинают понимать юмор уже с месячного возраста и даже придумывают свои собственные шутки примерно с 4 месяцев", — заключила ведущий автор исследования доктор Елена Хойка из Бристольской школы образования.