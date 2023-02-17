Рання вагітність. Вчені попереджають про небезпеку ускладнень у підлітків

Згідно з новим дослідженням, молоді вагітні дівчата, віком від 10 до 15 років, частіше стикаються з підвищеним ризиком ускладнень, включаючи прееклампсію та кесарів розтин.

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Дослідники з Південно-Західного медичного центру Техаського університету в Далласі також виявили, що у цих молодих пацієнток частіше виникають проблеми під час вагітності, які посилюються ожирінням, пише Health Day.

"Це дослідження наголошує на унікальних перинатальних характеристиках населення, яке рідко вивчається, а саме підлітків віком від 10 до 15 років, — каже авторка, докторка Енн Амбіа, доцентка кафедри акушерства та гінекології. — Знання характеристик і результатів цих пацієнтів показує, що у нас є можливості втрутитися, щоб запобігти вагітності та реально змінити їх благополуччя”.

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Амбіа, її співавтор доктор Девід Нельсон, завідувач відділення медицини матері та плоду, та колеги вивчили медичні записи пацієнтів віком до 35 років, які вперше народили в період з січня 2010 року по травень 2021 року у Меморіальній лікарні Паркленда. Державна лікарня вважається мережею безпеки, яка обслуговує пацієнтів у Далласі.

З більш ніж 33 000 пацієнтів, яких вони знайшли, 868 були у віці 15 років і молодші під час вагітності. Дослідники виявили різкі відмінності порівняно цієї групи з дорослими.

Їхня вагітність затягнулася, коли вони почали отримувати допологовий догляд. У той час як дорослі зверталися за медичною допомогою ближче до 16 тижнів, юні батьки до 19 років — до 17 тижнів, а молодша група чекала майже до 20 тижнів вагітності. Вони також значно рідше відвідували медичних працівників, які надають допологову допомогу.

У молодих пацієнток частіше розвивалася еклампсія — небезпечний стан, при якому високий кров'яний тиск призводить до судом під час або незабаром після вагітності. Вони також частіше народжували до 37 тижнів вагітності. Їхні діти з більшою ймовірністю мали низьку вагу під час народження та потрапляли у відділення інтенсивної терапії новонароджених.

Матері в кожній із трьох груп мали надмірну вагу або ожиріння, про що свідчить індекс маси тіла, міра жиру в організмі, заснована на зростанні та вазі.

Молоді підлітки з ожирінням частіше, ніж підлітки без ожиріння, мали прееклампсію, високий кров'яний тиск, який іноді передує еклампсії. Вони також частіше народжували за допомогою кесаревого розтину.

Підліткова вагітність у світі залишається на найвищому рівні. Так, у Сполучених Штатах приблизно 3 із 10 американських дівчаток завагітніли до 20 років. Хоча більшість досліджень була зосереджена на 15-19-річних дівчатах, набагато менше відомо про вагітність серед молодших підлітків.

Амбіа сказала, що дослідження виділяє кілька областей для виявлення груп ризику з прицілом на профілактику вагітності та покращення раннього доступу до медичної допомоги.

Дослідження показало, що молоді вагітні підлітки частіше живуть у районах з високим рівнем бідності та безробіття та з нижчим рівнем освіти.

За словами Амбіа, доступ до медичної допомоги залишається проблемою.

"Тільки половина вагітних підлітків отримують атестат про середню освіту, а їхні нащадки частіше, ніж діти літніх батьків, самі стають батьками-підлітками і страждають від бідності, — сказала Амбіа. — Розробляючи заходи щодо усунення факторів, які призводять до вагітності у підлітків та погіршення наслідків для цих молодих батьків та їхніх дітей ми можемо допомогти розірвати цей всеосяжний цикл”.

Раніше Фокус писав про те, що в Бразилії народилася дитина вагою 7,3 кг. Малятко народилося зі зростом 60,9 см і з'явилося на світ в результаті кесаревого розтину.