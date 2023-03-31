"Думала, що помру": у США медсестра дізналася про свою вагітність під час пологів (фото)

Американка Шелбі Бентлі стверджує, що під час вагітності все було нормально, попри те, що вона трохи додала у вазі. Вона також заявила, що рада народженню своєї "несподіваної" дитини й нічого не хотіла б змінювати.

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У США 21-річна медсестра Шелбі Бентл народила дитину, не знаючи про свою вагітність. Жінка навіть не підозрювала про своє становище доти, доки у неї не відійшли води. Про це повідомляє The Mirror.

Американка розповіла, що за своїми професійними обов'язками у сфері охорони здоров'я вона знала про деякі симптоми й думала, що має апендицит. Вона боялася, що апендикс ось-ось розірветься й вона помре. Коли дівчина потрапила до лікарні та її запитали про вагітність, вона відповіла, що це неможливо, оскільки мала місячні й інші ознаки. Лікарі підтвердили, що вона була на 34 тижні та страждала на прееклампсію.

У спеціалізованій лікарні Sparrow у Лансінгу було проведено екстрений кесарів розтин, і вона народила хлопчика, Кайдена Рейтца.

Прееклампсія у матері подвоює ризик виникнення у дитини церебрального паралічу, тобто ушкодження мозку, наслідком якого є затримка фізичного, а іноді й психічного розвитку. На щастя, малюк народився цілком здоровим.

У лікарні Sparrow було проведено екстрений кесарів розтин, і жінка народила хлопчика, Кайдена Рейтца Фото: колаж Фокус

"Лікар прийшов і сказав, що в мене скоро буде дитина. Я була така шокована. Я плакала весь час, поки мене не відвезли на кесарів розтин. Це був такий стрес", — додала американка.

Бентлі стверджує, що під час вагітності все було нормально, попри те, що вона трохи додала у вазі. Вона також заявила, що рада народженню своєї "несподіваної" дитини та нічого не хотіла б змінювати.

"Коли я взяла його на руки я була просто вражена. Він був таким маленьким. Він такий милий. Я б ні на що його не проміняла. Я така рада, що у нас тепер є малюк", — сказала Шелбі.

Раніше Фокус писав, що жінка дізналася про вагітність, народивши дочку вдома в ліжку. Емілі Грем тричі каталася на найшвидших американських гірках у Флориді, де її розганяли до швидкості 70 миль на годину за 2,4 секунди, і вона не знала, що знаходиться на шостому місяці вагітності.

Також повідомлялося, що вчені попереджають про небезпеку ускладнень підлітків під час ранньої вагітності. Згідно з новим дослідженням, молоді вагітні дівчата віком від 10 до 15 років частіше стикаються з підвищеним ризиком під час пологів, враховуючи прееклампсію та кесарів розтин.