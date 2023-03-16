"Думала, що біль у животі": жінка дізналася про вагітність, народивши дочку вдома в ліжку (фото)

Емілі Грем тричі каталася на найшвидших американських гірках у Флориді, де її розганяли до швидкості 70 миль на годину за 2,4 секунди, і вона не знала, що перебуває на шостому місяці вагітності.

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27-річна Емілі Грем із британського міста Воррінгтон не розуміла, що вагітна, поки раптово не народила в ліжку. Про це повідомляє Manchester Evening News.

Жінка прокинулася від колік у животі, які нагадували біль під час менструації, але її стан швидко погіршився. Незабаром у неї почалися перейми.

Наречений британки Еш Грін викликав швидку допомогу, і медики прибули вчасно, щоби прийняти пологи. Жінка народила дочку, лежачи на ліжку у своїй квартирі. Дівчинка народилася здоровою, її назвали Ізабель. Після пологів мати й дитину доставили до лікарні.

"Вона безперечно диво. Мені сказали, що я, можливо, не зможу мати дітей. Ми мріяли про те, що вони у нас будуть, і спочатку були розчаровані. Але якщо це станеться, то буде класно, а якщо ні, то ми будемо жити далі. Зараз ми дуже щасливі", — розповіла британка після пологів.

Емілі зазначила, що вона не була в курсі своєї вагітності й була вражена несподіваною появою немовляти Фото: колаж Фокус

Емілі зазначила, що вона не була в курсі своєї вагітності й була вражена несподіваною появою немовляти. Ще більше шокувала жінку слова її партнера про те, що він раніше відчував, як дитина ворушиться у її животі, але не говорив про це. Чоловік думав, що його дружина просто посмикується вві сні.

За кілька годин до пологів жінка працювала, а незадовго до цього відвідувала корпоратив. Емілі навіть тричі каталася на найшвидших американських гірках у Флориді — її розганяли до швидкості 70 миль на годину за 2,4 секунди, і вона не знала, що перебуває на шостому місяці вагітності.

Раніше Фокус писав, що вчені попереджають про небезпеку ускладнень підлітків під час ранньої вагітності. Згідно з новим дослідженням, молоді вагітні дівчата, віком від 10 до 15 років, частіше стикаються з підвищеним ризиком під час пологів, включаючи прееклампсію та кесарів розтин.

Також повідомлялося, що в Індії бродячий собака та його цуценята врятували життя новонародженій дівчинці. Кинуте немовля вижило холодної ночі тільки тому, що тварини зігрівали його своїм теплом.