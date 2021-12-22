В Індії бродяча собака та її цуценята врятували життя новонародженій дівчинці (фото)

Кинуте немовля вижило холодної ночі тільки тому, що цуценята зігрівали його своїм теплом.

В індійському штаті Чхаттісгарх було виявлено новонароджену дівчинку з невидаленою пуповиною, яку викинули вночі на околицях одного з населених пунктів без одягу. Немовля змогло вижити лише завдяки бродячій собаці, що зі своїми цуценятами зігрівали дитину всю ніч. Про дивовижний випадок порятунку немовляти повідомляє Daily Mirror.

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Дитину знайшли вранці місцеві мешканці. У дівчинки на обличчі були синці та садна на тілі. Вона лежала на землі в банановому листі. Проте дівчинка пережила холодну ніч — за словами місцевих жителів, бродяча собака привела із собою цуценят, які притулилися до немовляти та зігріли його своїм теплом.

"Швидше за все, тепло собаки і цуценят врятували їй життя. Зараз грудень, і вночі буває дуже холодно. Треба сказати, дівчинці дуже пощастило", — розповів один з чоловіків, які знайшли дитини.

Жителі також розповіли, що немовляті дуже пощастило, бо, по-перше, ночі в цю пору року досить холодні, а по-друге, місцеві безпритульні собаки не завжди такі добрі, і беззахисна дитина могла легко стати їхньою жертвою.

Дівчинці зараз ніщо не загрожує, її доставили до лікарні, а перед тим загорнули у синю ковдру й поклали на ноші. Дитині вже дали ім'я — тепер її кличу Аканкша, що індійською означає "бажана".

Зараз поліція штату розшукує батьків, які покинули своє новонароджене немовля.

Раніше повідомлялося, що у Харкові місцева мешканка задушила свою дитину, після чого спробувала вчинити самогубство. Жінка викинулася з вікна 4 поверхи, але залишилася живою — її з множинними переломами доставили в реанімацію.