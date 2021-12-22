В Індії бродяча собака та її цуценята врятували життя новонародженій дівчинці (фото)
Кинуте немовля вижило холодної ночі тільки тому, що цуценята зігрівали його своїм теплом.
В індійському штаті Чхаттісгарх було виявлено новонароджену дівчинку з невидаленою пуповиною, яку викинули вночі на околицях одного з населених пунктів без одягу. Немовля змогло вижити лише завдяки бродячій собаці, що зі своїми цуценятами зігрівали дитину всю ніч. Про дивовижний випадок порятунку немовляти повідомляє Daily Mirror.
Дитину знайшли вранці місцеві мешканці. У дівчинки на обличчі були синці та садна на тілі. Вона лежала на землі в банановому листі. Проте дівчинка пережила холодну ніч — за словами місцевих жителів, бродяча собака привела із собою цуценят, які притулилися до немовляти та зігріли його своїм теплом.
"Швидше за все, тепло собаки і цуценят врятували їй життя. Зараз грудень, і вночі буває дуже холодно. Треба сказати, дівчинці дуже пощастило", — розповів один з чоловіків, які знайшли дитини.
Жителі також розповіли, що немовляті дуже пощастило, бо, по-перше, ночі в цю пору року досить холодні, а по-друге, місцеві безпритульні собаки не завжди такі добрі, і беззахисна дитина могла легко стати їхньою жертвою.
Дівчинці зараз ніщо не загрожує, її доставили до лікарні, а перед тим загорнули у синю ковдру й поклали на ноші. Дитині вже дали ім'я — тепер її кличу Аканкша, що індійською означає "бажана".
Зараз поліція штату розшукує батьків, які покинули своє новонароджене немовля.
Раніше повідомлялося, що у Харкові місцева мешканка задушила свою дитину, після чого спробувала вчинити самогубство. Жінка викинулася з вікна 4 поверхи, але залишилася живою — її з множинними переломами доставили в реанімацію.