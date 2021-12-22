В Индии бродячая собака и ее щенки спасли жизнь новорожденной девочке (фото)

Брошенный младенец выжил в холодную ночь только потому, что щенки согревали его своим теплом.

В индийском штате Чхаттисгарх была обнаружена новорожденная девочка с неудаленной пуповиной, которую выбросили ночью в окрестностях одного из населенных пунктов без одежды. Младенец смог выжить только благодаря бродячей собаке, что со своими щенками согревали ребенка всю ночь. Об удивительном случае спасения младенца сообщает Daily Mirror.

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Ребенка нашли утром местные жители. У девочки на лице были синяки и ссадины на теле. Она лежала на земле в банановых листьях. Однако девочка пережила холодную ночь — по словам местных жителей, бродячая собака привела с собой щенков, которые прижались к младенцу и согрели его своим теплом.

"Скорее всего, тепло собаки и щенков спасли ей жизнь. Сейчас декабрь, и ночью бывает очень холодно. Надо сказать, девочке очень повезло", — рассказал один из нашедших ребенка мужчин.

Жители также рассказали, что младенцу очень повезло, потому что, во-первых, ночи в это время года достаточно холодные, а во-вторых, местные бездомные собаки не всегда такие добрые, и беззащитный ребенок мог легко стать их жертвой.

Девочке сейчас ничто не угрожает, ее доставили в больницу, а перед тем завернули в синее хлопковое одеяло и положили на носилки. Ребенку уже дали имя — теперь ее зову Аканкша, что по-индийски означает "желаемая".

Сейчас полиция штата разыскивает родителей, бросивших своего новорожденного младенца.

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