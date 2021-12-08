В Харькове женщина выбросилась с 4 этажа после удушения ребенка (фото)

Полиция подозревает харьковчанку в убийстве. Но ее знакомые в это не верят: возможно, у мальчика произошло перекрытие дыхательных путей, и мать в панике попыталась покончить с собой.

Утром 8 декабря жительница Московского района Харькова позвонила в полицию и сообщила, что задушила своего 2-летнего ребенка, после чего 36-летняя женщина попыталась совершить самоубийство. Об этом сообщает Newsroom.

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Она выпрыгнула из окна четвертого этажа, но выжила, сейчас женщина с множественными переломами находится в реанимации, к ее палате приставлена охрана. В квартире, где произошла трагедия, рядом с телом ребенка был обнаружен пояс от халата — возможное орудие убийства.

Женщина проживала со своим отцом и воспитывала малыша. Сообщается, что в семье есть и отец. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.

Известно, что женщина страдала неким неизлечимым заболеванием. Следствие начало производство по статье УК "умышленное убийство малолетнего ребенка". Подозреваемая может быть получить до 15 лет тюремного заключения. Врачи установили причину смерти — удушье.

[ + – ] Квартира, где погиб ребенок

[ + – ] Квартира, где погиб ребенок

"К сожалению, мать нездорова, принимала препараты из-за неизлечимой болезни. Возможно, с этим что-то связано. Она жива, в реанимации, состояние тяжелое. Пока нет другой информации, кроме того, что ребенка задушили", — рассказала заместитель мэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан.

По словам местных жителей, они часто видели, как женщина гуляет с ребенком, также сообщается, что она была необщительной. Вместе с тем, Альбина Фоменко, заведующая детского сада №199, в который ходил ребенок, хорошо отзывается о матери мальчика и не верит в то, что она была способна на такое.

"Для нас это ужас. Семья очень хорошая. Не могла она этого сделать", — объясняет заведующая.

В последние несколько дней ребенка не приводили в ясли, он болел, и мать решила оставить его на несколько дней дома. Заведующая также допускает, что, вполне возможно, произошла аспирационная асфиксия — перекрытие дыхательных путей — после чего женщина в панике попыталась свести счеты с жизнью.

"Она как орлица над орленком. У них десять лет не было детей. Она боготворила ребенка", — объясняет Фоменко. Также заведующая опровергает сообщения о том, что мать якобы воспитывала ребенка в одиночку, т.к. отец, который сейчас находится на заработках за границей, тоже приходил за мальчиком.

Соседка по подъезду назвала произошедшее немыслимым: "Образцовые родители, образцовая пара. Она родила поздно и хотела этого ребенка".

Ранее Фокус сообщал, что к 13-летнему подростку из Харькова, убившему 6-летнюю девочку, было применено максимально строгое принудительное мероприятие воспитательного характера. Несовершеннолетнему придется провести 3 года в колонии.