13-летнему подростку из Харькова, который убил 6-летнюю девочку, дали 3 года колонии

Суд Харьковской области применил к несовершеннолетнему максимально возможное принудительное мероприятие воспитательного характера.

В Харькове завершено рассмотрение дела об убийстве подростком 6-летней Мирославы Третяк в Старом Салтове. Сегодня Волчанский районный суд Харьковской области признал виновным 13-летнего подростка в совершении убийства и вынес приговор: принудительное содержание в специальном учебно-воспитательном учреждении для детей сроком на три года. Об этом сообщает KharkivToday.

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[ + – ] К 13-летнему убийце можно применить только "принудительные меры воспитательного характера"

Такая мера пресечения связана с тем, что осужденный — несовершеннолетний, и поэтому суд применил к нему максимально возможное наказание.

"В связи с тем, что несовершеннолетний не достиг возраста уголовной ответственности, в соответствии с требованиями УПК Украины, к нему возможно применить только принудительные меры воспитательного характера", — сообщили в харьковской прокуратуре.

Ранее Фокус сообщал, что следователи, занимавшиеся делом об убийстве 6-летней девочки, вышли на 13-летнего подростка, который на момент преступления был в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что во время ссоры подросток нанес Мирославе не менее десяти ударов по голове тупым предметом – от полученных травм девочка скончалась.