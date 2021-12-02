13-річному підлітку із Харкова, який убив 6-річну дівчинку, дали 3 роки колонії

Суд Харківської області застосував до неповнолітнього максимально можливий примусовий захід виховного характеру.

У Харкові завершено розгляд справи про вбивство підлітком 6-річної Мирослави Третяк у Старому Салтові. Сьогодні Вовчанський районний суд Харківської області визнав винним 13-річного підлітка у скоєнні вбивства та ухвалив вирок: примусове утримання у спеціальному навчально-виховному закладі для дітей строком на три роки. Про це повідомляє KharkivToday.

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[ + – ] До 13-річного вбивці можна застосувати лише "примусові заходи виховного характеру"

Такий запобіжний захід пов'язаний з тим, що засуджений — неповнолітній, і тому суд застосував до нього максимально можливе покарання.

"У зв'язку з тим, що неповнолітній не досяг віку кримінальної відповідальності, відповідно до вимог КПК України, до нього можна застосувати лише примусові заходи виховного характеру", — повідомили в харківській прокуратурі.

Раніше Фокус повідомляв, що слідчі, які займалися справою про вбивство 6-річної дівчинки, вийшли на 13-річного підлітка, який на момент злочину був у стані алкогольного сп'яніння. З'ясувалося, що під час сварки підліток завдав Мирославі щонайменше десять ударів по голові тупим предметом – від отриманих травм дівчинка померла.