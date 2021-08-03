Убивство дитини під Харковом: підліток був п'яний і 10 разів ударив дівчинку по голові

Суд постановив помістити підозрюваного в злочині підлітка на 30 днів до дитячого приймальника-розподільника.

Підліток, затриманий у Харківській області після вбивства шестирічної Мирослави Третяк, на момент скоєння злочину був у нетверезому стані. Про це сказано в постанові Вовчанського районного суду, опублікованій у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Згідно з текстом рішення суду, досудовим розслідуванням встановлено, що 28 липня з 16 до 18 годин підліток, будучи в стані алкогольного сп'яніння і знаходячись у приміщенні покинутого будинку, на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин завдав дівчинці не менше десяти ударів тупим твердим предметом в область голови .

"У результаті чого (Мирослава — ред.) від отриманих травм померла на місці. Вина підлітка повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами", — йдеться в документі.

У суді вирішили задовольнити клопотання слідчого та помістити підлітка, підозрюваного у вбивстві, у приймач-розподільник для дітей Головного управління Нацполіціі в Харківській області строком на тридцять діб.

Нагадаємо, в смт Старий Салтів Харківської області в покинутому будинку з ознаками насильницької смерті було знайдено тіло шестирічної дівчинки. У її вбивстві підозрюють сусідського 13-річного підлітка.

Також повідомлялося, що в Херсонській області зникла 7-річна Маша Борисова. Пізніше тіло дівчинки знайшли в сараї поблизу її будинку.

Пізніше поліція затримала 62-річного підозрюваного, у якого вже було 4 судимості.

У вбивстві чоловік зізнався, проте через місяць покінчив життя самогубством у СІЗО.