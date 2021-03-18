Убивство 7-річної дівчинки: затриманий зізнався у злочині

Біологічні зразки, знайдені на загиблої дівчинки, належать затриманому.

Затриманий у справі про вбивство 7-річної дівчинки Маші Борисової в Херсонській області зізнався у скоєному. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко у Facebook.

"Він зізнався, як тіло мертвої 7-річної Марії Борисової засунув в мішок і завʼязав його якимось шнуром і поясом. Так, для слідства його визнання важливе. Але більш значним є висновок ДНК-експертизи. Біологічні зразки, знайдені на загиблої дівчинки, належать затриманому. Це факт", — повідомив Клименко, додавши, що у нього чотири судимості, остання — 5 років вʼязниці.

Чоловік залишиться під вартою. Зараз правоохоронці збирають і оформляють законодавчу базу.

Крім того, за словами Клименка, окремі особи намагаються вплинути на матір дівчинки, щоб вона публічно заявила про те, що не вірить у причетність фігуранта і звинуватила іншу людину.

Як повідомлялося раніше, розшукувану на Херсонщині 7-річну дівчинку знайшли мертвою. Тіло дитини знайшли у щільно завʼязаному мішку в сараї, який раніше поліція вже перевіряла. Правоохоронці розглядали кілька версій зникнення дитини, починаючи від втечі з дому і закінчуючи викраденням з зупинки, оскільки собака там втрачала слід. Не виключали вони версію і того, що стосовно неї могли вчинити злочин в селі. Пізніше поліцейські назвали попередню причину смерті — механічна асфіксія, тобто удушення.

Фокус зібрав все, що відомо про вбивство 7-річної Маші Борисової.