Ждала подарка от папы. Все, что известно об убийстве 7-летней Маши Борисовой на Херсонщине

Девочка пропала 7 марта, ее искали полиция и волонтеры, однако через четыре дня тело малышки нашли в недостроенном сарае. Подозреваемый задержан. Полиция ведет расследование.

ЧП произошло вечером 7 марта в селе Счастливое Олешковского района Херсонской области — около 17.30. Местные жители уверяли, что в последний раз пропавшую девочку видели на автобусной остановке. Дети, игравшие с Машей, рассказали, что она очень хотела встретить папу с работы, потому что ждала от него подарка к 8 Марта. Потому и бегала на автобусную остановку, что недалеко от дома.

Изначально родители искали дочь самостоятельно, потом обратились в полицию. В ночь на 9 марта в село прибыли волонтеры из разных городов Украины. Около 200 полицейских и нацгвардейцев проверяли населенный пункт, опросили жителей. Десятки волонтеров и кинологов прочесали поля и лесополосы. В поисках ребенка задействовали дроны.

Что известно о семье Маши Борисовой

Девочка жила с матерью и десятилетним братом. Также у нее есть старшая сестра. Отец не жил с семьей уже два года, об этом он рассказал журналистам сам. Мужчина сообщил, что основной заработок приносят являются сезонные работы — так что дочь никак не могла бегать его встречать на остановку.

[ + – ] Маша Борисова с братом и матерью

"Нет, она не могла бежать на остановку, потому что я там никогда не останавливался, не выходил. Она не знала даже, где я работаю", – заявил мужчина и сообщил, что в день исчезновения девочки работал в селе.

Про семью Маши многие односельчане отказывались говорить, однако упоминали, что она была не совсем благополучной, а мать якобы ранее употребляла алкоголь.

В сельском совете сообщили, что семья состоит на спецучете, однако причин для изъятия детей не видели.

"Были небольшие проблемы, семья постоянно была под контролем. Ходили, общались с мамой, смотрели на их условия жизни", – рассказа староста Счастливого Наталья Пархоменко.

Что произошло 7 марта

Один из местных жителей, чьи дети играли с Машей в день исчезновения, рассказал, что компания детей жарила картошку на костре. "Маша была с ними. Потом побежала на остановку встречать отца. Он развелся с матерью ребенка, живет в этом же селе, но отдельно. Когда приезжает, дает дочке и сыну немного денег. И те идут в магазин за сладостями. Вот и в этот вечер она все высматривала отца на остановке. Причем она бегала туда несколько раз. Потом вроде забежала домой, там мать спускалась за дровами в подвал. И снова побежала к детям. Старший брат вернулся домой один и спросил у матери: "Маша не приходила?" Тогда уже мама пошла ее искать, но не нашла", – рассказал местный житель на условиях анонимности.

В полицию родители обратились около 20.00, когда самостоятельно ребенка найти не смогли. 8 марта в селе Счастливое были развернуты полномасштабные поиски. Волонтеры, кинологи и полиция обыскивали дворы местных жителей, заходили в подвалы и сараи. Обыскали даже берега Северо-Крымского канала, который протекает в двух километрах от села.

Что происходило в последующие дни

"Мы смогли выехать на поиски 8 марта вечером. Когда узнали о пропаже ребенка, связались с полицией, родными. Очень помог директор местной школы, нам позволили находиться в спортивном зале, кормили. Мы тоже обходили домовладения, люди открывали сараи, подвалы, впускали и позволяли все осмотреть. Пускали собак, которые искали ребенка. Но к вечеру 10 марта полиция уже сказала, что надо приостановить поиски, нет смысла несколько раз прочесывать одну и ту же местность. Хотя волонтеры все равно приезжали", – рассказала командир кинологического отряда "Антарес" Лариса Борисенко.

Около 11:00 в четверг, 11 марта, тело Маши Борисовой было найдено. В недостроенном сарае рядом с местом проживания семьи девочки. Тело находилось в полиэтиленовом пакете с завязанной горловиной.

[ + – ] Место, где нашли тело

[ + – ] Место, где было найдено тело убитой Маши Борисовой /Фото: Нацполиция

Это место проверяли несколько раз, в том числе и с дрона. Там нет крыши, только стены, поэтому территория просматривается с воздуха. И ничего подозрительного обнаружено не было. Тем более, что этот участок прочесывали несколько раз. Пакет с телом обнаружил владелец недостроенного сарая, который пришел подрезать кусты по просьбе своей матери. Из всего этого полиция сделала выводы, что тело подбросили.

[ + – ] Недостроенный сарай (слева), где было найдено тело убитой Маши Борисовой

Судмедэксперты выяснили, что причиной смерти девочки стала "механическая асфиксия". Это значит, что девочку задушили. Позже эксперты подтвердили, что она была убита в день похищения, 7 марта. Уголовное производство, ранее открытое по факту пропажи ребенка, было переквалифицировано в п. 2 ч. 2 ст.115 Криминального кодекса Украины, а именно — "умышленное убийство малолетнего ребенка".

13 марта Машу похоронили. В местных СМИ появилась информация, что во время погребения произошел инцидент. Один из местных жителей посетил церемонию прощания, а после этого пытался покончить с собой, перерезав вены. Однако его спасли, а полиция никак не прокомментировала данное происшествие. Но жители села Счастливое сообщили журналистам, что мужчина якобы был ранее осужден и якобы за изнасилование, но в России. В прессе это назвали "совпадением".

[ + – ] Похороны 7-летней Маши Борисовой в селе Счастливое

[ + – ] Похороны 7-летней Маши Борисовой в селе Счастливое/Фото: "Новий день"

14 марта глава Нацполиции Украины Игорь Клименко сообщил, что подозреваемый в убийстве задержан.

[ + – ] сообщение главы Нацполиции

[ + – ] Игорь Клименко, Нацполиция - видео

Что рассказали на брифинге Нацполиции об убийстве в Счастливом

15 марта представители Нацполиции в Херсонской области провели брифинг, на котором рассказали подробности расследования. На брифинге подтвердили, что на мешке, кабеле, которым он был перевязан, а также на руках девочки и на ее брюках были найдены следы ДНК, а также следы вещества "похожего на сперму". Был произведен сравнительный анализ с ДНК шести подозреваемых.

[ + – ] Брифинг Нацполиции - видео

Поэтому в полиции отрицают обвинения, которые стали звучать в Сети после задержания подозреваемого: якобы полицейские "повесили преступление" на задержанного.

Согласно информации правоохранителей, задержанный подозреваемый – житель села Счастливое. Ему 62 года. Ранее не раз привлекался к криминальной ответственности за преступления. Последний раз из мест лишения свободы был освобожден в 2005 году. В течение прошлого года трижды привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. Подозреваемый жил один, неподалеку от места проживания отца убитой Маши Борисовой и на одной улице с ней. Был другом отца убитой девочки.

Задержанный мужчина действительно пытался покончить с собой в день похорон. У него, как и у ряда других подозреваемых был взят образец ДНК. Однако после того, как девочку нашли убитой, судмедэксперты явились за повторными образцами. Именно они и нашли мужчину с перерезанными венами, вызвали полицию и скорую.

Был проведен сравнительный анализ микрообъектов и ДНК, которые были найдены на одежде убитой девочки и на мешке, в котором выбросили ее тело. "Было четкое совпадение именно с этой персоной", — отметили в полиции. Все собранные образцы отправлялись в лабораторию в Николаеве, где оперативно проводились необходимые экспертизы.

Шесть подозреваемых, стопроцентного алиби — ни у кого

В полиции подтвердили, что подозреваемых было шестеро. Все они были знакомы с семьей убитой девочки, или же непосредственно с ней самой. "Стопроцентного алиби не было ни у кого", — заявили правоохранители и отметили, что они еще ожидают результатов ряда экспертиз.

"Мать про то, что именно этот подозреваемый мог быть причастен, не знала", — уточнили в полиции. Так же, как и отец Маши.

На брифинге рассказали, что квартиру подозреваемого (он проживает в двухэтажном многоквартирном доме) обыскивали, как принадлежащие ему сараи. Ничего подозрительного найдено не было. Кроме этого, 8 марта его допрашивали, как и всех, кто мог видеть Машу Борисову после исчезновения, однако, по словам правоохранителей, он явился на беседу совершенно пьяным и ничего внятного сообщить не мог.

У полиции есть свидетель, который видел Машу Борисову у дома задержанного. Это было 7 марта в 18.15, в день ее исчезновения. Девочка приходила к своему отцу, который проживает рядом. Также она наведывалась утром, но отца дома не застала. Информацию о том, что Маша бегала на остановку "встречать отца" в полиции не подтвердили и не опровергли: не исключают, что девочка просто могла пробегать мимо. Село Счастливое – невелико, и дети обычно гуляют без присмотра родителей.

Также правоохранители отметили, что девочка иногда убегала от матери, обидевшись, но обычно пропадала не более, чем на пару часов. Поэтому в начале поисков рассматривалась и версия того, что Маша просто ушла и где-то прячется.

Был ли мальчик?

Прокомментировали в полиции и появившуюся в СМИ информацию о том, что задержанный якобы ранее изнасиловал мальчика в селе Счастливое. Правоохранители сказали, что проверяют эту информацию, потому что в ходе расследования они общались с матерью пострадавшего ребенка, но она ничего подобного не сообщала. Кроме этого они сообщили, что местные жители неохотно шли на контакт в начале расследования, "не желая оговаривать односельчан", поэтому "проработка" в том числе и задержанного подозреваемого, началась позже, чем могла бы начаться.

Последняя информация о задержанном

Херсонский суд принял решение о взятии подозреваемого в убийстве Маши Борисовой под стражу на 60 дней.

В соответствии со статьей УКУ ему грозит от 10 до 15 лет за решеткой, или же пожизненное заключение.

Мужчина отказывается давать показания, на что имеет право. У него есть адвокат.

Где именно была убита Маша Борисова и где подозреваемый (если это был он) прятал тело, прежде, чем оставить его в недостроенном сарае соседа, полицейские пока сообщить не могут, следствие продолжается.