Чекала на подарунок від тата. Усе, що відомо про вбивство 7-річної Маші Борисової на Херсонщині
Дівчинка пропала 7 березня, її шукали поліція та волонтери, однак через чотири дні тіло дівчинки знайшли в недобудованому сараї. Підозрюваний затриманий. Поліція проводить розслідування.
Надзвичайна подія сталася увечері 7 березня в селі Щасливе Олешківського району Херсонської області — близько 17.30. Місцеві жителі запевняли, що востаннє зниклу дівчинку бачили на автобусній зупинці. Діти, які грали з Машею, розповіли, що вона дуже хотіла зустріти тата з роботи, тому що чекала від нього подарунка до 8 Березня. Тому і бігала на автобусну зупинку, що недалеко від будинку.
Спочатку батьки шукали доньку самостійно, потім звернулися в поліцію. У ніч на 9 березня в село прибули волонтери з різних міст України. Близько 200 поліцейських і нацгвардійців перевіряли населений пункт, опитали жителів. Десятки волонтерів і кінологів прочесали поля і лісосмуги. У пошуках дитини залучили дрони.
Що відомо про сім'ю Маші Борисової
Дівчинка жила з матір'ю і десятирічним братом. Також у неї є старша сестра. Батько не жив із сім'єю вже два роки, про це він розповів журналістам сам. Чоловік повідомив, що основний заробіток приносять сезонні роботи — тому дочка ніяк не могла бігати його зустрічати на зупинку.
"Ні, вона не могла бігти на зупинку, тому що я там ніколи не зупинявся, не виходив. Вона не знала навіть, де я працюю", — заявив чоловік і повідомив, що в день зникнення дівчинки працював у селі.
Про сім'ю Маші багато односельців відмовлялися говорити, проте згадували, що вона була не зовсім благополучною, а мати нібито раніше вживала алкоголь.
У сільській раді повідомили, що родина перебуває на спецобліку, однак причин для вилучення дітей не бачили.
"Були невеликі проблеми, сім'я постійно була під контролем. Ходили, спілкувалися з мамою, дивилися на їхні умови життя", — розповідає староста Щасливого Наталія Пархоменко.
Що сталося 7 березня
Один з місцевих жителів, чиї діти грали з Машею в день зникнення, розповів, що компанія дітей смажила картоплю на вогнищі. "Маша була з ними. Потім побігла на зупинку зустрічати батька. Він розлучився з матір'ю дитини, живе в цьому ж селі, але окремо. Коли приїжджає, дає доньці і сину трохи грошей. І ті йдуть у магазин за солодощами. Ось і в цей вечір вона виглядала батька на зупинці. Причому вона бігала туди кілька разів. Потім начебто забігла додому, там мати спускалася за дровами в підвал. І знову побігла до дітей. Старший брат повернувся додому один і запитав у матері: "Маша не приходила?" Тоді вже мама пішла її шукати, але не знайшла", — розповів місцевий житель на умовах анонімності.
У поліцію батьки звернулися близько 20.00, коли самостійно дитину знайти не змогли. 8 березня в селі Щасливе були розгорнуті повномасштабні пошуки. Волонтери, кінологи і поліція обшукували двори місцевих жителів, заходили в підвали і сараї. Обшукали навіть береги Північно-Кримського каналу, який протікає у двох кілометрах від села.
Що відбувалося в наступні дні
"Ми змогли виїхати на пошуки 8 березня ввечері. Коли дізналися про зникнення дитини, зв'язалися з поліцією, рідними. Дуже допоміг директор місцевої школи, нам дозволили бути в спортивному залі, годували. Ми теж обходили домоволодіння, люди відкривали сараї, підвали, впускали і дозволяли все оглянути. Пускали собак, які шукали дитину. Але до вечора 10 березня поліція вже сказала, що треба призупинити пошуки, немає сенсу кілька разів прочісувати одну і ту ж місцевість. Хоча волонтери все одно приїжджали", — розповіла командир кінологічного загону "Антарес" Лариса Борисенко.
Близько 11:00 у четвер, 11 березня, тіло Маші Борисової було знайдено. У недобудованому сараї поруч з місцем проживання сім'ї дівчинки. Тіло було в поліетиленовому пакеті із зав'язаною горловиною.
Це місце перевіряли кілька разів, у тому числі і з дрона. Там немає даху, тільки стіни, тому територія проглядається з повітря. І нічого підозрілого виявлено не було. Тим більше що цю ділянку прочісували кілька разів. Пакет з тілом виявив власник недобудованого сараю, який прийшов підрізати кущі на прохання своєї матері. З усього цього поліція зробила висновки, що тіло підкинули.
Судмедексперти з'ясували, що причиною смерті дівчинки стала "механічна асфіксія". Це означає, що дівчинку задушили. Пізніше експерти підтвердили, що вона була вбита в день викрадення, 7 березня. Кримінальне провадження, раніше відкрите за фактом зникнення дитини, було перекваліфіковано в п. 2 ч. 2 ст.115 Кримінального кодексу України, а саме — "умисне вбивство малолітньої дитини".
13 березня Машу поховали. У місцевих ЗМІ з'явилася інформація, що під час поховання стався інцидент. Один з місцевих жителів відвідав церемонію прощання, а після цього намагався накласти на себе руки, перерізавши вени. Однак його врятували, а поліція ніяк не прокоментувала цю подію. Але жителі села Щасливе повідомили журналістам, що чоловік нібито був раніше засуджений і нібито за зґвалтування, але в Росії. У пресі це назвали "збігом".
14 березня голова Нацполіції України Ігор Клименко повідомив, що підозрюваний у вбивстві затриманий.
Що розповіли на брифінгу Нацполіції про вбивство в Щасливому
15 березня представники Нацполіції в Херсонській області провели брифінг, на якому розповіли подробиці розслідування. На брифінгу підтвердили, що на мішку, кабелі, яким він був перев'язаний, а також на руках дівчинки і на її штанах були знайдені сліди ДНК, а також сліди речовини "схожої на сперму". Був проведений порівняльний аналіз з ДНК шести підозрюваних.
Тому в поліції заперечують звинувачення, які стали звучати в мережі після затримання підозрюваного: нібито поліцейські "повісили злочин" на затриманого.
Згідно з інформацією правоохоронців, затриманий підозрюваний — житель села Щасливе. Йому 62 роки. Раніше не раз притягувався до кримінальної відповідальності за злочини. Останній раз з місць позбавлення волі його було звільнено у 2005 році. Протягом минулого року тричі притягувався до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство. Підозрюваний жив один, неподалік від місця проживання батька вбитої Маші Борисової та на одній вулиці з нею. Був другом батька вбитої дівчинки.
Затриманий чоловік дійсно намагався накласти на себе руки в день похорону. У нього, як і в деяких інших підозрюваних, був узятий зразок ДНК. Однак після того, як дівчинку знайшли вбитою, судмедексперти з'явилися за повторними зразками. Саме вони і знайшли чоловіка з перерізаними венами, викликали поліцію і швидку.
Був проведений порівняльний аналіз мікрооб'єктів і ДНК, які були знайдені на одязі вбитої дівчинки і на мішку, у якому викинули її тіло. "Був чіткий збіг саме з цією персоною", — зазначили в поліції. Усі зібрані зразки відправлялися в лабораторію в Миколаєві, де оперативно проводилися необхідні експертизи.
Шість підозрюваних, стовідсоткового алібі — ні в кого
У поліції підтвердили, що підозрюваних було шестеро. Усі вони були знайомі із сім'єю вбитої дівчинки, або ж безпосередньо з нею самою. "Стовідсоткового алібі не було ні в кого", — заявили правоохоронці і зазначили, що вони ще чекають результатів ряду експертиз.
"Мати про те, що саме цей підозрюваний міг бути причетний, не знала", — уточнили в поліції. Так само, як і батько Маші.
На брифінгу розповіли, що квартиру підозрюваного (він проживає у двоповерховому багатоквартирному будинку) обшукували, як його ж сараї. Нічого підозрілого виявлено не було. Крім цього, 8 березня його допитували, як і всіх, хто міг бачити Машу Борисову після зникнення, однак, за словами правоохоронців, він з'явився на бесіду зовсім п'яним і нічого виразного повідомити не міг.
У поліції є свідок, який бачив Машу Борисову біля будинку затриманого. Це було 7 березня о 18.15, у день її зникнення. Дівчинка приходила до свого батька, який проживає поруч. Також вона навідувалася вранці, але батька вдома не застала. Інформацію про те, що Маша бігала на зупинку "зустрічати батька" в поліції не підтвердили і не спростували: не виключають, що дівчинка просто могла пробігати повз. Село Щасливе — невелике, і діти зазвичай гуляють без нагляду батьків.
Також правоохоронці зазначили, що дівчинка іноді тікала від матері, образившись, але зазвичай пропадала не більше, ніж на кілька годин. Тому на початку пошуків розглядалася і версія того, що Маша просто пішла і десь ховається.
Чи був хлопчик?
Прокоментували в поліції й інформацію зі ЗМІ про те, що затриманий нібито раніше згвалтував хлопчика в селі Щасливе. Правоохоронці сказали, що перевіряють цю інформацію, тому що в ході розслідування вони спілкувалися з матір'ю постраждалої дитини, але вона нічого подібного не повідомляла. Крім цього, вони повідомили, що місцеві жителі неохоче йшли на контакт на початку розслідування, "не бажаючи доповідати про односельчан", тому "опрацювання" в тому числі і затриманого підозрюваного, почалося пізніше, ніж могло б початися.
Остання інформація про затриманого
Херсонський суд ухвалив рішення про взяття підозрюваного у вбивстві Маші Борисової під варту на 60 днів.
Відповідно до статті ККУ йому загрожує від 10 до 15 років за гратами, або ж довічне ув'язнення.
Чоловік відмовляється давати свідчення, на що має право. У нього є адвокат.
Де саме була вбита Маша Борисова і де підозрюваний (якщо це був він) ховав тіло, перш, ніж залишити його в недобудованому сараї сусіда, поліцейські поки повідомити не можуть, слідство триває.