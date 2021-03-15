Чекала на подарунок від тата. Усе, що відомо про вбивство 7-річної Маші Борисової на Херсонщині

Дівчинка пропала 7 березня, її шукали поліція та волонтери, однак через чотири дні тіло дівчинки знайшли в недобудованому сараї. Підозрюваний затриманий. Поліція проводить розслідування.

Надзвичайна подія сталася увечері 7 березня в селі Щасливе Олешківського району Херсонської області — близько 17.30. Місцеві жителі запевняли, що востаннє зниклу дівчинку бачили на автобусній зупинці. Діти, які грали з Машею, розповіли, що вона дуже хотіла зустріти тата з роботи, тому що чекала від нього подарунка до 8 Березня. Тому і бігала на автобусну зупинку, що недалеко від будинку.

Спочатку батьки шукали доньку самостійно, потім звернулися в поліцію. У ніч на 9 березня в село прибули волонтери з різних міст України. Близько 200 поліцейських і нацгвардійців перевіряли населений пункт, опитали жителів. Десятки волонтерів і кінологів прочесали поля і лісосмуги. У пошуках дитини залучили дрони.

Що відомо про сім'ю Маші Борисової

Дівчинка жила з матір'ю і десятирічним братом. Також у неї є старша сестра. Батько не жив із сім'єю вже два роки, про це він розповів журналістам сам. Чоловік повідомив, що основний заробіток приносять сезонні роботи — тому дочка ніяк не могла бігати його зустрічати на зупинку.

[ + – ] Маша Борисова з братом і матір'ю

"Ні, вона не могла бігти на зупинку, тому що я там ніколи не зупинявся, не виходив. Вона не знала навіть, де я працюю", — заявив чоловік і повідомив, що в день зникнення дівчинки працював у селі.

Про сім'ю Маші багато односельців відмовлялися говорити, проте згадували, що вона була не зовсім благополучною, а мати нібито раніше вживала алкоголь.

У сільській раді повідомили, що родина перебуває на спецобліку, однак причин для вилучення дітей не бачили.

"Були невеликі проблеми, сім'я постійно була під контролем. Ходили, спілкувалися з мамою, дивилися на їхні умови життя", — розповідає староста Щасливого Наталія Пархоменко.

Що сталося 7 березня

Один з місцевих жителів, чиї діти грали з Машею в день зникнення, розповів, що компанія дітей смажила картоплю на вогнищі. "Маша була з ними. Потім побігла на зупинку зустрічати батька. Він розлучився з матір'ю дитини, живе в цьому ж селі, але окремо. Коли приїжджає, дає доньці і сину трохи грошей. І ті йдуть у магазин за солодощами. Ось і в цей вечір вона виглядала батька на зупинці. Причому вона бігала туди кілька разів. Потім начебто забігла додому, там мати спускалася за дровами в підвал. І знову побігла до дітей. Старший брат повернувся додому один і запитав у матері: "Маша не приходила?" Тоді вже мама пішла її шукати, але не знайшла", — розповів місцевий житель на умовах анонімності.

У поліцію батьки звернулися близько 20.00, коли самостійно дитину знайти не змогли. 8 березня в селі Щасливе були розгорнуті повномасштабні пошуки. Волонтери, кінологи і поліція обшукували двори місцевих жителів, заходили в підвали і сараї. Обшукали навіть береги Північно-Кримського каналу, який протікає у двох кілометрах від села.

Що відбувалося в наступні дні

"Ми змогли виїхати на пошуки 8 березня ввечері. Коли дізналися про зникнення дитини, зв'язалися з поліцією, рідними. Дуже допоміг директор місцевої школи, нам дозволили бути в спортивному залі, годували. Ми теж обходили домоволодіння, люди відкривали сараї, підвали, впускали і дозволяли все оглянути. Пускали собак, які шукали дитину. Але до вечора 10 березня поліція вже сказала, що треба призупинити пошуки, немає сенсу кілька разів прочісувати одну і ту ж місцевість. Хоча волонтери все одно приїжджали", — розповіла командир кінологічного загону "Антарес" Лариса Борисенко.

Близько 11:00 у четвер, 11 березня, тіло Маші Борисової було знайдено. У недобудованому сараї поруч з місцем проживання сім'ї дівчинки. Тіло було в поліетиленовому пакеті із зав'язаною горловиною.

[ + – ] Місце, де знайшли тіло

[ + – ] Місце, де було знайдено тіло вбитої Маші Борисової/Фото: Нацполіція

Це місце перевіряли кілька разів, у тому числі і з дрона. Там немає даху, тільки стіни, тому територія проглядається з повітря. І нічого підозрілого виявлено не було. Тим більше що цю ділянку прочісували кілька разів. Пакет з тілом виявив власник недобудованого сараю, який прийшов підрізати кущі на прохання своєї матері. З усього цього поліція зробила висновки, що тіло підкинули.

[ + – ] Недобудований сарай (зліва), де було знайдено тіло вбитої Маші Борисової

Судмедексперти з'ясували, що причиною смерті дівчинки стала "механічна асфіксія". Це означає, що дівчинку задушили. Пізніше експерти підтвердили, що вона була вбита в день викрадення, 7 березня. Кримінальне провадження, раніше відкрите за фактом зникнення дитини, було перекваліфіковано в п. 2 ч. 2 ст.115 Кримінального кодексу України, а саме — "умисне вбивство малолітньої дитини".

13 березня Машу поховали. У місцевих ЗМІ з'явилася інформація, що під час поховання стався інцидент. Один з місцевих жителів відвідав церемонію прощання, а після цього намагався накласти на себе руки, перерізавши вени. Однак його врятували, а поліція ніяк не прокоментувала цю подію. Але жителі села Щасливе повідомили журналістам, що чоловік нібито був раніше засуджений і нібито за зґвалтування, але в Росії. У пресі це назвали "збігом".

[ + – ] Похорон 7-річної Маші Борисової в селі Щасливе

[ + – ] Похорон 7-річної Маші Борисової в селі Щасливе/Фото: "Новий день"

14 березня голова Нацполіції України Ігор Клименко повідомив, що підозрюваний у вбивстві затриманий.

[ + – ] Повідомлення голови Нацполіції

[ + – ] Ігор Клименко, Нацполіція — відео

Що розповіли на брифінгу Нацполіції про вбивство в Щасливому

15 березня представники Нацполіції в Херсонській області провели брифінг, на якому розповіли подробиці розслідування. На брифінгу підтвердили, що на мішку, кабелі, яким він був перев'язаний, а також на руках дівчинки і на її штанах були знайдені сліди ДНК, а також сліди речовини "схожої на сперму". Був проведений порівняльний аналіз з ДНК шести підозрюваних.

[ + – ] Брифінг Нацполіції — відео

Тому в поліції заперечують звинувачення, які стали звучати в мережі після затримання підозрюваного: нібито поліцейські "повісили злочин" на затриманого.

Згідно з інформацією правоохоронців, затриманий підозрюваний — житель села Щасливе. Йому 62 роки. Раніше не раз притягувався до кримінальної відповідальності за злочини. Останній раз з місць позбавлення волі його було звільнено у 2005 році. Протягом минулого року тричі притягувався до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство. Підозрюваний жив один, неподалік від місця проживання батька вбитої Маші Борисової та на одній вулиці з нею. Був другом батька вбитої дівчинки.

Затриманий чоловік дійсно намагався накласти на себе руки в день похорону. У нього, як і в деяких інших підозрюваних, був узятий зразок ДНК. Однак після того, як дівчинку знайшли вбитою, судмедексперти з'явилися за повторними зразками. Саме вони і знайшли чоловіка з перерізаними венами, викликали поліцію і швидку.

Був проведений порівняльний аналіз мікрооб'єктів і ДНК, які були знайдені на одязі вбитої дівчинки і на мішку, у якому викинули її тіло. "Був чіткий збіг саме з цією персоною", — зазначили в поліції. Усі зібрані зразки відправлялися в лабораторію в Миколаєві, де оперативно проводилися необхідні експертизи.

Шість підозрюваних, стовідсоткового алібі — ні в кого

У поліції підтвердили, що підозрюваних було шестеро. Усі вони були знайомі із сім'єю вбитої дівчинки, або ж безпосередньо з нею самою. "Стовідсоткового алібі не було ні в кого", — заявили правоохоронці і зазначили, що вони ще чекають результатів ряду експертиз.

"Мати про те, що саме цей підозрюваний міг бути причетний, не знала", — уточнили в поліції. Так само, як і батько Маші.

На брифінгу розповіли, що квартиру підозрюваного (він проживає у двоповерховому багатоквартирному будинку) обшукували, як його ж сараї. Нічого підозрілого виявлено не було. Крім цього, 8 березня його допитували, як і всіх, хто міг бачити Машу Борисову після зникнення, однак, за словами правоохоронців, він з'явився на бесіду зовсім п'яним і нічого виразного повідомити не міг.

У поліції є свідок, який бачив Машу Борисову біля будинку затриманого. Це було 7 березня о 18.15, у день її зникнення. Дівчинка приходила до свого батька, який проживає поруч. Також вона навідувалася вранці, але батька вдома не застала. Інформацію про те, що Маша бігала на зупинку "зустрічати батька" в поліції не підтвердили і не спростували: не виключають, що дівчинка просто могла пробігати повз. Село Щасливе — невелике, і діти зазвичай гуляють без нагляду батьків.

Також правоохоронці зазначили, що дівчинка іноді тікала від матері, образившись, але зазвичай пропадала не більше, ніж на кілька годин. Тому на початку пошуків розглядалася і версія того, що Маша просто пішла і десь ховається.

Чи був хлопчик?

Прокоментували в поліції й інформацію зі ЗМІ про те, що затриманий нібито раніше згвалтував хлопчика в селі Щасливе. Правоохоронці сказали, що перевіряють цю інформацію, тому що в ході розслідування вони спілкувалися з матір'ю постраждалої дитини, але вона нічого подібного не повідомляла. Крім цього, вони повідомили, що місцеві жителі неохоче йшли на контакт на початку розслідування, "не бажаючи доповідати про односельчан", тому "опрацювання" в тому числі і затриманого підозрюваного, почалося пізніше, ніж могло б початися.

Остання інформація про затриманого

Херсонський суд ухвалив рішення про взяття підозрюваного у вбивстві Маші Борисової під варту на 60 днів.

Відповідно до статті ККУ йому загрожує від 10 до 15 років за гратами, або ж довічне ув'язнення.

Чоловік відмовляється давати свідчення, на що має право. У нього є адвокат.

Де саме була вбита Маша Борисова і де підозрюваний (якщо це був він) ховав тіло, перш, ніж залишити його в недобудованому сараї сусіда, поліцейські поки повідомити не можуть, слідство триває.