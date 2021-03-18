Убийство 7-летней девочки: задержанный признался в преступлении

Биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному.

Задержанный по делу об убийстве 7-летней девочки Маши Борисовой в Херсонской области признался в содеянном. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook.

"Он признался, как тело мертвой 7-летней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его каким-то шнуром и поясом. Да, для следствия его признание важно. Но более значимым является вывод ДНК-экспертизы. Биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному. Это факт", – сообщил Клименко, добавив, что у него четыре судимости, последняя — 5 лет тюрьмы.

Мужчина останется под стражей. Сейчас правоохранители собирают и оформляют законодательную базу.

Кроме того, по словам Клименко, отдельные лица пытаются повлиять на мать девочки, чтобы она публично заявила о том, что не верит в причастность фигуранта и обвинила другого человека.

Как сообщалось ранее, разыскиваемую на Херсонщине 7-летнюю девочку нашли мертвой. Тело ребенка обнаружили в плотно завязанном мешке в сарае, который ранее полиция уже проверяла. Правоохранители рассматривали несколько версий исчезновения ребенка, начиная от побега из дома и заканчивая похищением с остановки, поскольку собака там теряла след. Не исключали они версию и того, что по отношению к ней могли совершить преступление в селе. Позже полицейские назвали предварительную причину смерти – механическая асфиксия, то есть удушение.

Фокус собрал все, что известно об убийстве 7-летней Маши Борисовой.