Разыскиваемую на Херсонщине 7-летнюю девочку нашли мертвой (фото)

Тело ребенка нашли в плотно завязанном мешке в сарае, который ранее полиция уже проверяла.

Семилетнюю Марийку Борисову, которая без вести пропала в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области 7 марта, нашли мертвой в родной деревне 11 марта. Об этом на своей странице в соцсети сообщила полиция региона.

По данным правоохранителей, тело ребенка было обнаружено в сарае в одном из дворов на территории населенного пункта. Сейчас выясняются причины смерти, продолжаются следственно-розыскные действия. Как пишет местное издание "Новый день", на трупе обнаружены следы удушения и насилия.

Журналисты "ТСН" также сообщили детали. Так, труп Марийки был спрятан в белом полиэтиленовом мешке в сарае, который ранее полицейские и поисковики уже осматривали. По их информации, его нашел хозяин двора. Увидев крепко завязанный мешок, которого раньше там не было, мужчина сразу же сообщил правоохранителям. Когда они развязали его, то выявили бездыханное тело девочки. Она была в той же одежде, в которой пропала: в черную вязаную шапку, черную куртку с серым воротником, темно-синие спортивные штаны с серой полосой и розовые сапоги.

Родителям ребенка уже сообщили о том, что их дочь мертва. Полиция не исключает, что тело Марийки прятали, прежде чем подбросить в сарай, и причастным к преступлению может быть кто-то из местных жителей.

Девочка пропала вечером 7 марта, когда пошла на остановку встречать папу в надежде, что он привезет ей подарок к 8 марта. Отец ездит на сезонные работы и приезжает вечером. Когда он вышел из автобуса, Марийки на остановке уже не было. Местные жители говорят, что она была очень открытая и не боялась людей, поэтому предполагали, что ее могли украсть и увезти.

На поиски ребенка привлекли спасателей, которые проверяли заброшенные помещения, Северо-Крымский канал, который проходит рядом, выгребные ямы и коммуникации. Искать малышку помогали волонтеры и местные жители, использовались квадрокоптеры и тепловизоры. Радиус поисков составил 30 километров.

Полиция даже использовала детектор лжи, проверяя показания родственников ребенка и некоторых односельчан. Всего были опрошены свыше 600 человек, в том числе ранее судимые и те, кто стоит на учете в психиатрической больнице, оперативники просмотрели все видеозаписи в селе.

Правоохранители рассматривали несколько версий исчезновения ребенка, начиная от побега из дома и заканчивая похищением с остановки, поскольку собака там теряла след. Не исключали они версию и того, что по отношению к ней могли совершить преступление в селе.

[ + – ] Сарай, в котором нашли тело Маши Фото: Новый день

Напомним, летом прошлого года после двух дней поисков в Симферопольском районе аннексированного Крыма обнаружили тело трехлетнего Мусы, сына политзаключенного Руслана Сулейманова. Тело ребенка нашли в сливной яме недалеко от дома.