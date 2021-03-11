Розшукувану на Херсонщині 7-річну дівчинку знайшли мертвою (фото)

Тіло дитини знайшли у щільно зав'язаному мішку в сараї, який раніше поліція вже перевіряла.

Семирічну Марійку Борисову, яка безвісти зникла у селі Щасливе Олешківського району Херсонської області 7 березня, знайшли мертвою в рідному селі 11 березня. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомила поліція регіону.

За даними правоохоронців, тіло дитини виявили в сараї в одному з дворів на території населеного пункту. Зараз з'ясовуються причини смерті, тривають слідчо-розшукові дії. Як пише місцеве видання "Новий день", на трупі виявлено сліди удушення і насильства.

Журналісти "ТСН" також повідомили деталі. Труп Марійки був захований в білому поліетиленовому мішку в сараї, який раніше поліцейські та пошуковики вже оглядали. За їхньою інформацією, його знайшов господар двору. Побачивши міцно зав'язаний мішок, якого раніше там не було, чоловік відразу ж повідомив правоохоронців. Коли вони розв'язали його, то виявили бездиханне тіло дівчинки. Вона була в тому ж одязі, в якому зникла: у чорній в'язаній шапці, чорній куртці з сірим коміром, темно-синіх спортивних штанах з сірої смугою і рожевих чоботях.

Батькам дитини вже повідомили про те, що їх дочка мертва. Поліція не виключає, що тіло Марійки ховали, перш ніж підкинути в сарай, і причетним до злочину може бути хтось із місцевих жителів.

Дівчинка зникла ввечері 7 березня, коли пішла на зупинку зустрічати тата в надії, що він привезе їй подарунок до 8 березня. Батько їздить на сезонні роботи і приїжджає ввечері. Коли він вийшов з автобуса, Марійки на зупинці вже не було. Місцеві жителі кажуть, що вона була дуже відкрита і не боялася людей, тому припускали, що її могли вкрасти і вивезти.

На пошуки дитини залучили рятувальників, які перевіряли занедбані приміщення, Північно-Кримський канал, який проходить поруч, вигрібні ями і комунікації. Шукати дитину допомагали волонтери та місцеві жителі, використовувалися квадрокоптери і тепловізори. Радіус пошуків склав 30 кілометрів.

Поліція навіть використовувала детектор брехні, перевіряючи показання родичів дитини і деяких односельчан. Всього було опитано понад 600 осіб, зокрема раніше судимі і ті, хто стоїть на обліку в психіатричній лікарні, оперативники переглянули всі відеозаписи в селі.

Правоохоронці розглядали кілька версій зникнення дитини, починаючи від втечі з дому і закінчуючи викраденням із зупинки, оскільки собака там втрачала слід. Не виключали вони версію і того, що стосовно неї могли вчинити злочин в селі.

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Нагадаємо, влітку минулого року після двох днів пошуків в Сімферопольському районі анексованого Криму виявили тіло трирічного Муси, сина політв'язня Руслана Сулейманова. Тіло дитини знайшли в зливний ямі недалеко від будинку.