Трехлетний сын политзаключенного крымского татарина найден погибшим под Симферополем

Ребенок пропал 24 июля. Его круглосуточно искали около двух тысяч человек.

В Симферопольском районе аннексированного Крыма обнаружили тело трехлетнего Мусы, сына политзаключенного Руслана Сулейманова. Он пропал два дня назад.

Тело ребенка нашли в сливной яме недалеко от дома. По данным властей, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Ребенка последний раз видели 24 июля около 17:00. Он играл в песочнице неподалеку от своего дома. По словам матери мальчика, она ненадолго зашла в дом, а когда вернулась, ребенок пропал.

Кроме властей, поиском занимались около двух тысяч местных жителей. Ребенка искали с применением квадрокоптеров, тепловизоров, кинологов с собаками.

Фото: Facebook / Крымская солидарность

Напомним, Руслана Сулейманова задержали сотрудники ФСБ РФ в марте прошлого года. Его обвиняют в причастности к исламской организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической. В Украине и европейских странах эту организацию признают законной.

В начале июля ФСБ сообщила о "пресечении деятельности" крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир". Силовики задержали троих "главарей" и четверых "рядовых активных участников".