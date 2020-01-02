По "крымским делам" Россия удерживает не менее 89-ти человек, – правозащитники

Около 65-ти человек удерживают по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир

Россия по "крымским делам" удерживает за решеткой минимум 89 человек. Об этом написала в Facebook председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

"Среди них есть и крымские татары, и украинцы. По меньшей мере 65 человек, в основном крымских татар, удерживают по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир", их обвиняют по террористическим статьям. Если говорить об украинцах, то среди них, например, активист Олег Приходько, который был задержан в 2019 году. Также есть так называемые "украинские диверсанты", – отметила она.

Права этих людей грубо нарушаются.

"Были фальсификации доказательств. Они незаконно находятся за решеткой и должны быть освобождены", - добавила Скрипник.

Как ранее сообщал Фокус:

29 декабря состоялся большой обмен пленными между Украиной и боевиками.

В партии "Европейская солидарность" считают, что этот обмен прошел на условиях Москвы – "украинское руководство пассивно исполняло ее прихоти".

В январе 2020 года должно начаться согласование списков для будущего обмена пленными. Об этом заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.