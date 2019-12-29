Пирров обмен. В соцсетях обсуждают возвращение украинских пленных домой

Обмен военопленными (и не только) с пророссийскими сепаратистами накануне Нового года вызвал споры и жаркие дискуссии в соцсетях

О том, что обмен пленными состоится, стало известно вскоре после саммита в Париже. Позже, во время визита в Ивано-Франковскую область, Владимир Зеленский эту информацию подтвердил. 28 декабря он сказал "должен быть обмен завтра. Мы ждем этого. Пока что не полностью завершена полная верификация всех людей".

В этот же день состоялось громкое судебное заседание апелляционного суда, на котором изменили меру пресечения трем бойцам подразделения "Беркут", подозреваемым в расстреле майдановцев на улице Институтской 20 февраля: их отпустили из-под стражи, заменив меру пресечения на личное обязательство. Это решение суда вызвало протест семей погибших на Майдане и активистов – они всю ночь блокировали выезд из Лукяновского СИЗО. Это, впрочем, не помешало правоохранителям вывести Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина из изолятора. Если бы этого не произошло, боевики угрожали остановить процесс обмена или отдать не всех заявленных в списках людей.

Позже в ГПУ заверили, что судебное разбирательство дела экс-беркутовцев продолжится. И в случае невыполнения обвиняемыми обязанностей и установления обстоятельств, что обвиняемые скрываются от суда с целью уклонения от уголовной ответственности, судом будет принято решение об объявлении их в розыск. При этом часть блогеров и журналистов не прошли мимо того факта, что за 5 лет дело об убийствах на Майдане не сдвинулось с мертвой точки.

В сети всплыл еще один интересный факт: некоторые из экс-беркутовцев успели повоевать в АТО на стороне Украины, и, тем не менее, их все равно включили в этот обменный список. Конечно же, этот факт не остался без интересных интерпретаций.

Сам обмен проходил на КПВВ Майорское в Донецкой области. Пресса с украинской стороны допущена не была, трансляцию вел Офис президента. Этот факт журналистов возмутил, потому как настолько важное событие должно было освещаться с разных точек, а не так, как решит пресс-служба гаранта. Тем более, что с другой стороны нехватки информации не наблюдалось.

Интересно, что по трансляции "от ОП" довольно долго можно было наблюдать лишь кабину автобуса и трех скучающих военных.

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Когда же пошла картинка с процессом, то качество ее хромало. Также журналисты отмечали тот факт, что до последнего их держали в неведении о процессе обмена – они даже точно не могли сказать, где это будет происходить, когда и кого будут менять. И черпать информацию им приходилось из данных российских СМИ и прессы так называемых "ЛДНР", которые были отлично осведомлены о всем происходящем.

В процессе обмена появлялась информация, сколько человек обменяют и на кого, но уже к 14.00 выяснилось, что планы и предположения оказались не такими обнадеживающими, как вначале. По итогу, 25 заложников вернулись в Украину, 63 отправились на неподконтрольную территорию.

Девять человек отказались от участия в обмене и остались в Украине. Ранее сообщалось, что обмен пройдет по формуле 87 на 55. Украина передаст 87 человек, а боевики – 55. Но сегодня омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в рамках обмена пленными боевики могут отпустить 80 украинцев.

В соцсетях мнения разделились. Одни заявили, что возвращение военнопленных домой — победа, которую нельзя критиковать.

Те, кто побывали в качестве заложников "на подвале", считают, что двух мнений здесь быть не может и ни один человек не должен находится в застенках "ЛДНР", если есть возможность их освободить.

Возмущение не противников, а скорей критиков обмена вызывает тот факт, что в так называемые "ЛДНР" отправились те, чья вина была доказана и кто должен был бы отправиться за решетку и отсидеть полный срок тут, в Украине.

Насколько опасения противников Зеленского оправданы и не станет ли обмен заложниками еще одним инструментом влияния Кремля на Украину, сказать трудно. Пока главная проблема заключается в возможностях "ЛДНР" задерживать все новых и новых граждан Украины по надуманным предлогам. Как в таком случае Украина сможет пополнять и использовать "обменный фонд", не нарушая законодательство и не используя "телефонное право" совершенно непонятно. При этом судьба, которая ждет задержанных на территории Крыма крымских татар, не дает поводов для оптимизма.