Военные, разведчики и патриоты. Список украинцев, которых отпустили боевики "ЛНР"

Представители боевиков огласили список освобожденных граждан Украины

В воскресенье, 29 декабря, во время обмена пленными с "ЛНР" украинская сторона получила 25 удерживаемых украинцев. Об этом сообщает ТСН со ссылокй на трансляцию Офиса президента.

На месте передачи пленных, невдалеке от КПВВ "Майорское", "омбудсмен "ЛНР" Ольга Кобцева огласила список украинцев, которые были освобождены в ходе обмена.

Так, в данный список вошли следующие:

Эдуард Алоян – занимался пассажироперевозками через линию разграничения. Был задержан летом 2019 года боевиками по обвинениям в сотрудничестве с СБУ, приговорен к 12 годам тюрьмы.

Виктория Воронина – была приговорена боевиками в 12 годам тюрьмы за якобы сотрудничество с СБУ.

Татьяна Горбулич – задержана в начале 2018 года. Боевики назвали ее агентом СБУ с позывным "Тамила".

Владимир Данильченко – был одним из группы "украинских диверсантов". Обвинялся в терактах на территории "ЛНР" и убийстве "начальника управления Народной милиции "ЛНР" Олега Анащенко. "Диверсанты" получили от 11 до 20 лет тюрьмы.

Александр Данильченко – был одним из вышеупомянутой группы "украинских диверсантов", которые обвинялись в терактах и убийстве Анащенко.

Юрий Евтушок – украинский военный, попал в плен в мае 2018 года с напарником Яковом Веремейчиком. Позже они сообщили на пресс-конференции у боевиков о том, что на Донбассе нет военных из РФ и призвали бойцов ВСУ сложить оружие. Веремейчик была передан боевиками Виктору Медведчуку летом этого года.

Иван Деев – разведчик 8-го полка спецназначения, сержант. В плен так называемой "ЛНР" попал в феврале 2017 года.

Валентина Еременко – информации нет.

Сергей Иванчук – майор ВСУ, также разведчик 8-го полка спецназначения. В плен к "ЛНР" попал в феврале 2017 вместе с Деевым.

Роман Коркишко – возил пассажиров через линию разграничения. Был задержан боевиками по обвинению в сотрудничестве с СБУ, приговорен к 12 годам.

Иван Катышев – один из группы "украинских диверсантов", которые обвинялись в терактах и убийстве Анащенко

Анастасия Мухина – 70-летняя жительница Луганска, была задержана в феврале 2018 года. Женщина наклеила на доме открытку со словами: "Донбасс вставай! Россия тебя предала! Выбирайте будущее, выбирайте Украину!".

Денис Олейник – возил пассажиров через линию разграничения. Был задержан боевиками по обвинениям в сотрудничестве с СБУ и приговорен к 12 годам.

Александр Пауков – информации нет.

Денис Сигацкий – информации нет.

Валерий Семенов – житель оккупированного Славяносербского района. Был задержан боевиками, обвинен в "шпионаже" в пользу Украины и осужден весной 2019 года к 13 годам заключения.

Анатолий Семеренко – проходил "службу" у боевиков, но был задержан в августе 2016 года. Обвинен в шпионаже в пользу СБУ.

Елена Сорокина – жительница оккупированного Первомайска. Владела зоомагазином в оккупированном населенном пункте и не скрывала своей проукраинской позиции. Пропала осенью 2018 года.

Валерий Тарасюк – житель оккупированного Антрацита, занимался пассажироперевозками через линию разграничения. Был обвинен в шпионаже и приговорен к 13 годам тюрьмы.

Роман Фурсов – военнослужащий 58-мой бригады, в плен попал в ноябре 2017 года. Боевики выкладывали видео с раненным бойцом, которого они обнаружили в окопе вблизи Желобка.

Андрей Яровой – консультант инициативы по защите прав ВИЧ-инфицированных. Был задержан в августе 2018 года за провоз на неподконтрольные территории препарата для личного потребления.

Иванов – информации нет.

Кучин – информации нет.

Завадский – информации нет.

Ульянов – информации нет.

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