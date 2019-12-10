До конца года 72 пленных украинца смогут быть дома, – Зеленский

По мнению президента, обмен "всех на всех" – абстрактный вопрос

До конца 2019 года 72 пленных украинца смогут вернуться домой.

Такие надежды выразил президент Владимир Зеленский в результате договоренности на нормандском саммите в Париже, пишет Интерфакс-Украина.

"Честно говоря, "всех на всех" – абстрактный вопрос. Договорились, что начало блока "всех на всех" – всех согласованных на всех согласованных", – сказал украинский президент.

По его словам, он хотел объединить в одном "трэке" освобождение пленных украинцев и на неподконтрольных территориях Донбасса, и на российской территории, и в аннексированном Крыму.

"Но это сложно. Но мы поговорили, что будем это обсуждать и решать, каким образом это делать. Давайте сделаем первый шаг, и большой, потому что 72 человека могут приехать домой", – отметил президент.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца. За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.