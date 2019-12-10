Отвод войск, обмен пленными и формула Штайнмайера. Опубликовано коммюнике по итогам встречи в Париже
2019-12-10 01:25:36
Новая встреча нормандской четверки должна состоятся через четыре месяца
По итогам встречи в нормандском формате лидеры Украины, Франции, Германии и России согласовали текст итогового коммюнике. Текст документа опубликовал Офис президента.
"Минские договоренности (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 года и Минский комплекс мероприятий от 12 февраля 2015 года) продолжают служить основой работы Нормандского формата, государства-члены которого привержены их полной имплементации", - говорится в коммюнике.
Стороны отмечают общее стремление к постоянной и всеобъемлющей архитектуре доверия и безопасности в Европе, основанной на принципах ОБСЕ, для которой урегулирования конфликта в Украине является одним из ряда важных шагов.
На этой основе лидеры нормандской четверки решили следующее:
1. Неотложные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта:
- Стороны преданы полной и всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня, подкрепленного реализацией всех необходимых мер по поддержанию режима прекращения огня до конца 2019 года.
- Они поддержат разработку и осуществление обновленного плана по разминированию на основе решения Трехсторонней контактной группы о противоминной деятельности от 3 марта 2016 года.
- Они поддержат договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по трем дополнительным участкам разведения с целью разведения сил и средств к концу марта 2020 года.
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Они поощряют Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмена удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная с "всех установленных на всех установленных", при понимании, что международным организациям, включая Международный комитет Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный допуск ко всем удерживаемым лицам.
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Они поддержат достижения в течение 30 дней договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы о новых пунктах пропуска через линию разграничения.
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Они напоминают, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна быть в состоянии способствовать снижению напряженности и продвижению мира, стабильности и безопасности с использованием всех возможностей мандата (от 21 марта 2014 года) и пользоваться безопасным и надежным допуском по всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.
2. Мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений:
- Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года – с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.
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Они считают необходимым имплементировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство согласно версии, согласованной Н4 и трехсторонней контактной группой.
3. Дальнейшие шаги:
- Они просят своих министров иностранных дел и политических советников обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, и они согласились провести еще одну встречу в этом формате в течение четырех месяцев относительно политических условий и условий безопасности, в том числе – для организации местных выборов.