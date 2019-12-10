Зеленский о переговорах с Путиным: "пока ничья"

Президент Украины также признался, что хотел бы решить больше проблем во время саммита

Президент Украины Владимир Зеленский после саммита в Париже назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей", пишет УНИАН.

"Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить: пока что "ничья", – сказал Зеленский журналистам, добавив, что "почувствовал некоторые уступки" со стороны Путина.

"Можно ли договариваться? Сложно, но сегодня были моменты, когда мы в чем-то договорились по некоторым вещам", – отметил Зеленский.

Он также сказал, что все участники нормандского саммита были очень уставшие, а разговор с Путиным был разный: напряженный, иногда мощный, иногда легкий.

По мнению украинского президента, Путин каждый вопрос разбирает на более мелкие составляющие.

"Я быстрый человек, раз-раз и договорился. А он пытался обсудить каждую маленькую деталь всех вопросов, которых мы касались на двусторонней встрече. У него другая природная биомеханика", – пояснил Зеленский.

Зеленский также признался, что хотел бы решить больше проблем во время саммита, передает "ГОРДОН".

"Многие вопросы поднимались. Мне мои коллеги сказали, что это очень хороший, очень хороший результат для первой встречи. Для меня, честно скажу, этого мало. Больше хотелось решить проблем. Все эти сложные вопросы мы обсудили, они все были на повестке дня", – сказал Зеленский.

Кроме того, по его мнению, на Донбассе нет замороженного конфликта, так как о нем постоянно говорят и обсуждают.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца. За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.