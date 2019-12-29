25 украинцев предали боевики "ЛНР" и 51 - боевики "ДНР"

В воскресенье, 29 декабря, наблюдатели ОБСЕ выдвинулись к месту обмена пленными между Украиной и боевиками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

На данный момент у КПВВ "Майорское" находится большое количество журналистов, но им не выдают аккредитацию для освещения обмена пленными. Ранее в Офисе президента сообщали, что в этот раз обмен удерживаемыми пройдет без представителей СМИ.

Обновление 16:10

Обмен пленными между Украиной и боевиками завершился. Всего освобождены 76 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Обновление 15.53

Адвокат Валентир Рыбин сообщил, что боевиками передали пятерых экс-беркутовцев, бразильца Рафаэля Лусварги, фигуранта дела о беспорядков в Одессе 2 мая 2014 Сергея Долженкова и спортсмену украинку Дарью Мастикашеву, подозреваемого в государственной измене.

Обновление 14:59

Представительница "ДНР" Морозова сообшила, что Украине должны были передать 55 человек, но четыре из них отказались от обмена. По ее словам, обмен еще продолжается. В "ДНР" ждут, когда украинская сторона подвезет людей, которые отказались от обмена, чтобы они лично подтвердили свой отказ. На данный момент боевикам передали 60 человек. В то же время информресурсы боевиков сообщают, что обмен завершился.

Обновление 14:24

Второй этап обмена состоится возле блокпоста "ДНР". Украинцев уже вывели из автобуса.

Обновление 13:31

Обмен между Украиной и боевиками "ЛНР" завершился. Автобусы с освобожденными разъезжаются. В "ЛНР" сообщили, что обмен прошел по формуле "63 на 25".

Фото: Телеграм-канал pavlovsky_news

Обновление 12:58

Также среди освобожденных - Елена Сорокина, владелица зоомагазина в Первомайске, задержанная боевиками в октябре 2018 года. Она приехала в футболке с надписью "Моя держава Україна".

Обновление 12:52

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что среди особожденных военные Сергей Иванчук, Юрий Явтушок, Иван Деев и Роман Фурсов.

Обновление 12:28

Из "ЛНР" на обмен привезли 25 украинцев. Все они отказались остаться в Луганске.

Обновление 12:12

Адвокат экс-беркутовцев Игорь Варфоломеев заявил, что Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина вывезли из Лукьяновского СИЗО. По словам Варфоломеева, такую информацию он получил от бывших коллег обвиняемых.

Также он добавил, что не знает, отправились ли обвиняемые на место обмена пленными.

Обновление 12:00

Сейчас проходит обмен между Украиной и боевиками "ЛНР". На автобусах привезли людей из списка "ЛНР", они проходят верефикацию перед обменом. За процессом следит представитель "ЛНР" Ольга Кобцева.

Обновление 11:36

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в рамках обмена пленными боевики могут отпустить 80 украинцев.

Обновление 11:16

Украинских пленных, которых "ДНР" привезла на линию разграничения, завели в палатки "МЧС", где их опрашивают представители Красного креста. Вероятно, проводится верефикация перед обменом.

Обновление 11:13

В Офисе президента подтвердили, что на КПВВ "Майорское" начался процесс обмена удерживаемых лиц.

Обновлено 11:12

По словам "омбудсмена "ДНР" Дарьи Морозовой, около 20 удерживаемых лиц отказались от участия в обмене и возвращении на территорию ОРЛДО.

Обновлено 10:55

Интерфакс со ссылкой на Морозову сообщает, что сначала передадут пленных боевики "ЛНР", а потом уже "ДНР".

Обновлено 10:48

В районе КПВВ "Майорское" начался обмен пленными. Об этом соообщают инфорресурсы боевиков со ссылкой на "омбудсмена ДНР" Дарью Морозову.

Обновлено 10:37

Информесурсы боевиков сообщают, что колонна автомобилей "Л/ДНР" с пленными выдвинулась на линию разграничения для обмена.

Обновлено 10:20

В эфире "112 канала" сообщили, что из Бахмутского СИЗО Донецкой области выехали несколько автобусов к месту обмена пленными.

Фото: Telegram/PavlovskyNews

В свою очередь, из Западной исправительной колонии в Макеевке, которая находится под контролем боевиков, выехала автомобильная колона с пленными "ДНР".

Фото: Telegram/PavlovskyNews

На 29 декабря намечен обмен пленными, который может состояться в 11:00 на территории контрольно-пропускного пункта "Майорское" в Донецкой области. Эту дату также официально подтвердил и президента Украины Владимир Зеленский.

Фото: Telegram/PavlovskyNews

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