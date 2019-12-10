В "ДНР" рассказали, сколько готовы отдать пленных во время обмена

Боевики готовы провести обмен в декабре 2019 года

Украинская сторона внесла в список на обмен с оккупантами на Донбассе 88 сепаратистов.

Об этом сообщила так называемый уполномоченный по правам человека в "ДНР" Дарья Морозова, пишет ТАСС.

"Украинская сторона на данный момент нам подтвердила 88 человек, и мы подтвердили украинской стороне 53 человека", – сказала она.

По ее словам, "ДНР" готова провести обмен в декабре 2019 года.

"У нас есть возможность провести обмен до конца года, все на данный момент зависит от украинской стороны", – добавила она.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца. За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.

Владимир Зеленский после саммита в Париже назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".

Зеленский заявил, что до конца года 72 пленных украинца смогут быть дома.