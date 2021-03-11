Полицейские назвали причину смерти 7-летней девочки (видео)

По информации силовиков, смерть девочки была насильственной — на теле обнаружили соответствующие следы.

Полиция установила причину смерти 7-летней девочки Марии Борисовой. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

"При визуальном осмотре на теле ребенка обнаружены видимые повреждения. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушения", — рассказали полицейские.

По данным правоохранителей, смерть ребенка была насильственной.

Сейчас полицейские ищут подозреваемого в умышленном убийстве 7-летнего ребенка.

Напомним, семилетнюю Марийку Борисову, которая без вести пропала в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области 7 марта, нашли мертвой в родной деревне 11 марта. По данным правоохранителей, тело ребенка было обнаружено в сарае в одном из дворов на территории населенного пункта.

Девочка пропала вечером 7 марта, когда пошла на остановку встречать папу в надежде, что он привезет ей подарок к 8 марта. Отец ездит на сезонные работы и приезжает вечером. Когда он вышел из автобуса, Марийки на остановке уже не было. Местные жители говорят, что она была очень открытая и не боялась людей, поэтому предполагали, что ее могли украсть и увезти.