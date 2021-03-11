Поліцейські назвали причину смерті 7-річної дівчинки (відео)

За інформацією силовиків, смерть дівчинки була насильницькою — на тілі виявили відповідні сліди.

Поліція встановила причину смерті 7-річної дівчинки Марії Борисової. Про це повідомляє прес-служба правоохоронців.

"Під час візуального огляду на тілі дитини виявлені видимі пошкодження. Попередньою причиною смерті дівчинки є механічна асфіксія, тобто удушення", — розповіли поліцейські.

За даними правоохоронців, смерть дитини була насильницькою.

Зараз поліцейські шукають підозрюваного в умисному вбивстві 7-річної дитини.

Нагадаємо, семирічну Марійку Борисову, яка безвісти пропала у селі Щасливе Олешківського району Херсонської області 7 березня, знайшли мертвою в рідному селі 11 березня. За даними правоохоронців, тіло дитини було знадене в сараї в одному з дворів на території населеного пункту.

Дівчинка зникла ввечері 7 березня, коли пішла на зупинку зустрічати тата в надії, що він привезе їй подарунок до 8 березня. Батько їздить на сезонні роботи і приїжджає ввечері. Коли він вийшов з автобуса, Марійки на зупинці вже не було. Місцеві жителі кажуть, що вона була дуже відкрита та не боялася людей, тому припускали, що її могли вкрасти і вивезти.