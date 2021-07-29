Під Харковом 13-річний підліток вбив 6-річну дівчинку, — Нацполіція

Місцеві телеграм-канали стверджують, що дівчинка була зґвалтована, а передбачуваний вбивця раніше жорстоко поводився з тваринами.

В смт Старий Салтів Харківської області в покинутому будинку було з ознаками насильницької смерті знайдено тіло 6-річної дівчинки. У її вбивстві вже звинувачується сусідський 13-річний хлопчик. Про це повідомляє ГУНП Харківської області.

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Раніше харківські ЗМІ з посиланням на Нацполіцію писали про пошуки 6-річної Мирослави Третяк. Про зникнення дитини увечері 28 липня повідомила мама дівчинки. Вона розповіла, що о 18:00 6-річна Мирослава самостійно покинула двір будинку, в якому прогулювалася з 13-річним сусідом. У пошуках дитини брали участь чугуївські поліцейські, співробітники сусідніх відділів поліції, ДСНС, кінологи, нацгвардійці та прості жителі.

Того ж дня близько 23:50 у покинутому будинку в смт Старий Салтів було знайдено тіло 6-річної дівчинки. На ньому були виявлені ознаки насильницької смерті — сильні забої обличчя та голови. Поліція встановила особу зловмисника — на їхню думку, ним виявився 13-річний сусід дитини, з яким вона гуляла.

Інших деталей на даний момент поліція не дає, але місцеві телеграм-канали стверджують, що Мирослава Третяк була зґвалтована.

Крім того, з'явилася інформація, що передбачуваний вбивця дівчинки ще в 2018 році "прославився" жорстким поводженням з тваринами. Телеграм-канал Труха опублікував пост з форуму, на якому підлітка звинувачують у вбивстві трьох цуценят. Автори каналу стверджують, що шкуродер — це саме той хлопчик, якого звинувачують у вбивстві Мирослави Третяк.

Нагадаємо, у березні 2021 року в селі Щасливе Олешківського району Херсонської області зникла 7-річна Маша Борисова. Близько 200 поліцейських і нацгвардійців, десятки волонтерів і кінологів прочесали весь населений пункт і його округу, і в підсумку знайшли тіло дівчинки в сараї поблизу її будинку. Це місце перевіряли кілька разів, у тому числі з дрона (у недобудованого сараю даху не було), але тіла видно не було, з чого був зроблений висновок, що його підкинули пізніше. Пізніше поліція затримала 62-річного підозрюваного, у якого вже було 4 судимості. У вбивстві він зізнався, а через місяць покінчив життя самогубством у СІЗО.