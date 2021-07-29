Под Харьковом 13-летний подросток убил 6-летнюю девочку, — Нацполиция

Местные Телеграм-каналы утверждают, что девочка была изнасилована, а предполагаемый убийца ранее жестоко обращался с животными.

В пгт Старый Салтов Харьковской области в заброшенном доме было с признаками насильственной смерти было найдено тело 6-летней девочки. В ее убийстве уже обвиняется соседский 13-летний мальчик. Об этом сообщает ГУНП Харьковской области.

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Ранее харьковские СМИ со ссылкой на Нацполицию писали о поисках 6-летней Мирославы Третяк. Об исчезновении ребенка вечером 28 июля сообщила мама девочки. Она рассказала, что в 18:00 6-летняя Мирослава самостоятельно покинула двор дома, в котором прогуливалась с 13-летним соседом. В поисках ребенка принимали участие чугуевские полицейские, сотрудники соседних отделов полиции, ГСЧС, кинологи, нацгвардейцы и простые жители.

В тот же день около 23:50 в заброшенном доме в пгт Старый Салтов было найдено тело 6-летней девочки. На нем были обнаружены признаки насильственной смерти — сильные ушибы лица и головы. Полиция установила личность злоумышленника — по их мнению, им оказался 13-летний сосед ребенка, с которым она гуляла.

Других деталей на данный момент полиция не дает, но местные Телеграм-каналы утверждают, что Мирослава Третяк была изнасилована.

Кроме того, появилась информация, что предполагаемый убийца девочки еще в 2018 году "прославился" жестким обращением с животными. Телеграм-канал Труха опубликовал пост из форума, на котором подростка обвиняют в убийстве трех щенков. Авторы канала утверждают, что живодер — это именно тот мальчик, которого обвиняют в убийстве Мирославы Третяк.

Напомним, в марте 2021 года в селе Счастливое Олешковского района Херсонской области пропала 7-летняя Маша Борисова. Около 200 полицейских и нацгвардейцев, десятки волонтеров и кинологов прочесали весь населенный пункт и его округу, и в итоге нашли тело девочки в сарае вблизи ее дома. Это место проверяли несколько раз, в том числе с дрона (у недостроенного сарая крыши не было), но тела видно не было, из чего был сделан вывод, что его подбросили позже. Позже полиция задержала 62-летнего подозреваемого, у которого уже было 4 судимости. В убийстве он признался, а спустя месяц покончил собой в СИЗО.