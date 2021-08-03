Убийство ребенка под Харьковом: подросток был пьян и 10 раз ударил девочку по голове

Суд постановил поместить подозреваемого в преступлении подростка на 30 дней в детский приемник-распределитель.

Подросток, задержанный в Харьковской области после убийства шестилетней Мирославы Третяк, на момент совершения преступления был в нетрезвом состоянии. Об этом сказано в постановлении Волчанского районного суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Согласно тексту решения суда, досудебным расследованием установлено, что 28 июля с 16 до 18 часов подросток, будучи в состоянии алкогольного опьянения и находясь в помещении заброшенного здания, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес девочке не менее десяти ударов тупым твердым предметом в область головы.

"В результате чего (Мирослава. – Ред.) от полученных травм скончалась на месте. Вина подростка полностью подтверждается собранными по уголовному производству доказательствами", – говорится в документе.

В суде решили удовлетворить ходатайство следователя и поместить подростка, подозреваемого в убийстве, в приемник-распределитель для детей Главного управления Нацполиции в Харьковской области сроком на тридцать суток.

Напомним, в пгт Старый Салтов Харьковской области в заброшенном доме с признаками насильственной смерти было найдено тело шестилетней девочки. В ее убийстве подозревают соседского 13-летнего подростка.

Также сообщалось, что в Херсонской области пропала 7-летняя Маша Борисова. Позже тело девочки нашли в сарае вблизи ее дома.

Позже полиция задержала 62-летнего подозреваемого, у которого уже было 4 судимости.

В убийстве мужчина признался, однако через месяц покончил собой в СИЗО.