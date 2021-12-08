У Харкові жінка викинулася з 4 поверху після задушення дитини (фото)

Поліція підозрює харків'янку у вбивстві. Але її знайомі в це не вірять: можливо, у хлопчика сталося перекриття дихальних шляхів, і мати в паніці спробувала накласти на себе руки.

Вранці 8 грудня мешканка Московського району Харкова зателефонувала до поліції та повідомила, що задушила свою 2-річну дитину, після чого 36-річна жінка спробувала вчинити самогубство. Про це повідомляє Newsroom.

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Вона вистрибнула з вікна четвертого поверху, але вижила, зараз жінка з переломами перебуває в реанімації, до її палати приставлена охорона. У квартирі, де сталася трагедія, поруч із тілом дитини було виявлено пояс від халата — імовірне знаряддя вбивства.

Жінка проживала зі своїм батьком та виховувала малюка. Повідомляється, що у сім'ї є і батько. Раніше до кримінальної відповідальності вона не притягувалась.

Відомо, що жінка страждала на якесь невиліковне захворювання. Слідство розпочало провадження за статтею КК "умисне вбивство малолітньої дитини". Підозрювана може отримати до 15 років ув'язнення. Лікарі встановили причину смерті – задушення.

[ + – ] Квартира, де загинула дитина

[ + – ] Квартира, де загинула дитина

"На жаль, мати нездорова, приймала препарати через невиліковну хворобу. Можливо, з цим щось пов'язано. Вона жива, у реанімації, стан тяжкий. Поки що немає іншої інформації, крім того, що дитину задушили", — розповіла заступниця мера Харкова Світлана Горбунова-Рубан.

За словами місцевих жителів, вони часто бачили, як жінка гуляє з дитиною, також повідомляється, що вона була нетовариською. Разом з тим, Альбіна Фоменко, завідувачка дитячого садка №199, до якого ходила дитина, добре відгукується про матір хлопчика і не вірить у те, що вона була здатна на таке.

"Для нас це жах. Сім'я дуже хороша. Не могла вона цього зробити", — пояснює завідувачка.

В останні кілька днів дитину не приводили в ясла, вона хворіла, і мати вирішила залишити її на кілька днів удома. Завідувачка також припускає, що, можливо, сталася аспіраційна асфіксія — перекриття дихальних шляхів — після чого жінка в паніці спробувала звести рахунки з життям.

"Вона як орлиця над орленям. У них десять років не було дітей. Вона обожнювала дитину", — пояснює Фоменко. Також завідувачка спростовує повідомлення про те, що мати нібито виховувала дитину сама, оскільки батько, який зараз перебуває на заробітках за кордоном, також приходив по хлопчика.

Сусідка по під'їзду назвала подію немислимою: "Зразкові батьки, зразкова пара. Вона народила пізно і хотіла цю дитину".

Раніше Фокус повідомляв, що до 13-річного підлітка з Харкова, який убив 6-річну дівчинку, було застосовано максимально суворий примусовий захід виховного характеру. Неповнолітньому доведеться провести 3 роки у колонії.