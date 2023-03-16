"Думала, что боли в животе": женщина узнала о беременности, родив дочь дома в постели (фото)

Эмили Грэм трижды каталась на самых быстрых американских горках во Флориде, где ее разгоняли до скорости 70 миль в час за 2,4 секунды, и при этом она не знала, что находится на шестом месяце беременности.

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27-летняя Эмили Грэм из британского города Уоррингтон не понимала, что беременна, пока внезапно не родила в постели. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Женщина проснулась от коликов в животе, которые напоминали боль во время менструации, но ее состояние быстро ухудшилось. Вскоре у нее начались схватки.

Жених британки Эш Грин вызвал скорую помощь, и медики прибыли вовремя, чтобы принять роды. Женщина родила дочь, лежа на кровати в своей квартире. Девочка появилась на свет здоровой, ее назвали Изабель. После родов мать и ребенок были доставлены в больницу.

"Она определенно чудо. Мне сказали, что я, возможно, не смогу иметь детей. Мы мечтали о том, что они у нас будут, и поначалу были разочарованы. Но если это случится, то будет здорово, а если нет, то мы будем жить дальше. Сейчас мы очень счастливы", — рассказала британка после родов.

Эмили отметила, что она не была в курсе своей беременности и была потрясена неожиданным появлением младенца Фото: коллаж Фокус

Эмили отметила, что она не была в курсе своей беременности и была потрясена неожиданным появлением младенца. Еще больше шокировала женщину слова ее партнера о том, что он ранее ощущал, как ребенок шевелится в ее животе, но не говорил об этом. Мужчина полагал, что его жена просто подергивается во сне.

Всего за несколько часов до родов женщина работала, а незадолго до этого посещала корпоратив. Эмили даже трижды каталась на самых быстрых американских горках во Флориде — ее разгоняли до скорости 70 миль в час за 2,4 секунды, и при этом она не знала, что находится на шестом месяце беременности.

Ранее Фокус писал, что ученые предупреждают об опасности осложнений у подростков во время ранней беременности. Согласно новому исследованию, молодые беременные девушки, в возрасте от 10 до 15 лет, чаще сталкиваются с повышенным риском во время родов, включая преэклампсию и кесарево сечение.

Также сообщалось, что в Индии бродячая собака и ее щенки спасли жизнь новорожденной девочке. Брошенный младенец выжил в холодную ночь только потому, что животные согревали его своим теплом.