Боится покидать дом: в Великобритании у женщины обнаружили редкую болезнь "живой статуи"

Карен Лонг рассказала, что все началось после того как она упала и ударилась лицом о твердый бетон в 2013 году. После пребывания в больнице невролог поставил ей диагноз "синдром жесткого человека". Это заболевание встречается у 1 из 200 000 человек в Великобритании.

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Карен Лонг из города Ромси (Гемпшир, Англия) боится выходить из дома из-за редкой болезни "живой статуи". Женщина практически не контролирует рефлексы своего тела. Об этом сообщает The Mirror.

Британка рассказала о своем редком заболевании, при котором ее тело сводит судорога. Блогерша, работающая на полставки, говорит, что все началось после того как она упала и ударилась лицом о твердый бетон в 2013 году. В течение следующих двух лет ее состояние ухудшалось, и вскоре Карен была срочно доставлена в Королевскую больницу Гемпшира после того, как ее ноги начали "бесконтрольно трястись" в течение часа.

Женщина рассказала, что когда она проснулась то ее ноги начали дрожать, вызывая боль. Карен не могла контролировать движения своего тела от талии и ниже, и думала, что у нее неэпилептический приступ. Болезненные ощущения вызывали тошноту и даже заставили ее заплакать.

"Это был самый страшный момент в моей жизни. Я и не подозревала, что происходит. Никто не мог сказать мне, почему это происходит со мной", — рассказала девушка.

Женщина рассказала, что когда она проснулась то ее ноги начали дрожать, вызывая боль Фото: коллаж Фокус

После первого падения Карен начала замечать закономерность и обнаружила, что всякий раз, когда она пугается, ее ягодицы напрягаются, а затем следует немедленное падение на землю. Если она услышит звуковой сигнал автомобиля или что-то громко упадет, то она уже знает, что произойдет дальше. В связи с этим женщина старается не выходить из дома.

Британка не раз обращалась за медицинской помощью. Она прошла МРТ и посетила мануального терапевта, однако врачи утверждали, что корень проблемы заключается в ее тревожности. В августе 2015 года невролог поставил диагноз "синдром жесткого человека". Это заболевание, которое прогрессирует и поражает нервную систему, включая головной и спинной мозг. По данным CPD Online College, это заболевание встречается у 1 из 200 000 человек в Великобритании. Средняя ожидаемая продолжительность жизни у больных составляет от шести до 28 лет с момента начала заболевания.

Издание отмечает, что сейчас Карен сосредоточена на том чтобы максимально использовать оставшееся у нее время со своим партнером Энди и сыном.

Ранее Фокус писал, что британка перепутала статую на вокзале с замерзающим человеком. Эмма Обан ехала в поезде, проходящем через Уокинг, Суррей, когда заметила покрытого снегом мужчину. Женщина сразу связалась с сотрудниками железнодорожной компании, которые рассказали ей, что это скульптура.

Также сообщалось, что британка дожила до 108 лет благодаря алкогольным напиткам в обед. Мэри Энн Клифтон, которой исполнилось 108 лет, поделилась своею "тайной" долголетия. Женщина думает, что это все благодаря ее любимым алкогольным напиткам и умению выбирать правильное время для их употребления.