"Никогда не повредит": британка дожила до 108 лет благодаря алкогольным напиткам в обед

Мэри Энн Клифтон, которой исполнилось 108 лет, поделилась своею "тайной" долголетия. Женщина думает, что это все благодаря ее любимым алкогольным напиткам и умению выбирать правильное время для их употребления.

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108-летняя жительница Великобритании Мэри Энн Клифтон отпраздновала свой очередной день рождения и поделилась секретом своего долголетия. Женщина считает, что выпивка в обед помогла ой прожить так долго. Об этом рассказывает Evening Standart.

Многие друзья и родственники прибыли в пансионат для пожилых "Foxbridge House" в графстве Кент, чтобы поздравить Мэри Энн с ее днем рождения. Эта женщина имеет двух детей, четверых внуков, десять правнуков и семь праправнуков. Администрация дома престарелых устроила торжественное чаепитие в честь долгожительницы, на котором ей была вручена поздравительная открытка от Короля Карла III.

Во время чайной церемонии Мэри Энн Клифтон, которой исполнилось 108 лет, попросили раскрыть секрет ее долголетия. Женщина шутливо ответила, что это все благодаря ее любимым алкогольным напиткам и умению выбирать правильное время для их употребления. Британка также отметила, что любит выпивать по стаканчику в обед.

"Это (выпивка) никогда не приносило мне вреда", — сказала она.

Женщина в день рождения получила поздравительную открытку от короля Карла III

Женщина всегда увлекалась красивой одеждой и работала закройщицей в Лондоне. Впоследствии она перешла работать в типографию, которой владела ее мать. Клифтон встретила будущего мужа когда им было по 12 лет и они прожили вместе всю жизнь.

Ранее Фокус писал, что британка ест раз в неделю, чтобы прокормить шестерых кошек. Безработная Ясемн Каптан пьет мятный чай, чтобы утолить голод. Женщина говорит, что тратит 60 из 69 фунтов еженедельного пособия на своих домашних животных.

Также сообщалось, что британка связала крючком двухметровую копию Букингемского дворца. 93-летння Маргарет Симэн из Кейстор-он-Си в Норфолке прославилась и получила негласный титул "королева вязания", создавая из ниток с помощью крючка невероятные работы. Ее последний шедевр – массивная двухметровая копия Букингемского дворца из шерстяных ниток, на которую она потратила восемь месяцев.