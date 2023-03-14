Британка связала крючком двухметровую копию Букингемского дворца (фото, видео)

На создание дворца ушло восемь месяцев работы и около 100 клубков шерсти.

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93-летння Маргарет Симэн из Кейстор-он-Си в Норфолке прославилась и получила негласный титул "королева вязания", создавая из ниток с помощью крючка невероятные работы. Ее последний шедевр – массивная двухметровая копия Букингемского дворца из шерстяных ниток, на которую она потратила восемь месяцев, пишет Daily Mail.

Для создания копии главной королевской резиденции Маргарет использовала не только нитки, а это не менее 100 клубков, но и блоки полистирола для конструкции, а также проволоку для создания ворот.

Вокруг дворца старушка расставила связанных охранников в медвежьих шапках, которые смотрят на здание.

Так выглядит вязанный Букингемский дворец Фото: Скриншот ITV News Anglia

Сейчас ее произведение демонстрируется на выставке The Forum на фестивале Norfolk Makers в Норвиче, где Маргарет надеется собрать деньги для нового детского хосписа в больнице Адденбрукс, Кэмбс.

Пенсионерка увлеклась вязанием 10 лет назад, после того, как в 2013 году ее муж Фред Симэн умер от рака простаты, когда ему было 86 лет. За это время она довязалась не только до мировой известности, но и получила за свои достижения медаль Британской империи. Деньги, вырученные от продажи вязанных изделий, а это – более 100 тысяч фунтов стерлингов, она отдавала на благотворительность.

У женщины – четверо детей, есть внуки, правнуки и праправнук.

Вязанием Маргарет увлеклась в 2013 году, после смерти мужа Фото: Norfolk Makers Festival

"Мне трудно ходить, мои садоводческие и пешеходные дни закончились, но я могу сидеть, вязать и собирать деньги на добрые дела. Боюсь, я теперь знаменитость – я очень горжусь этим. Теперь, когда я сижу в машине, пока нас нет дома, люди стучат в мое окно и спрашивают: "Вы женщина, которая вяжет?" Но я не чувствую никакой разницы – я все еще Маргарет", – рассказала пенсионерка журналистам.

Первое время она вязала вещи внукам, но потом присоединилась к клубу по интересам, где были такие же любители крючка и ниток. Впервые о ней заговорили, когда в 2019 году она представила королевский Сандрингемский дворец в Норфолке с конюшнями. На его создание она тратила по 13 часов в день. Именно за эту работу она получила медаль.

Дальше было больше. Маргарет во время пандемии Covid-19 связала больницу NHS Knittinghale, потратив 34 клубка шерсти.

На Букингемский дворец шерсть женщине принесли со склада, сделав такой подарок.

Сандрингемский дворец

Сейчас на вязание женщина тратит все свободное время.

"Обычно я вяжу около восьми или девяти часов в течение дня, а затем ложусь спать в 9 вечера и вяжу еще три или четыре часа. Обычно я не ложусь спать примерно до часа ночи… иногда до 2 часов ночи, когда так много дел! Это все у меня в голове нормально, я не перестаю что-то записывать. Я всегда думаю, что это пустая трата времени. Я начинаю вязать, работаю над задумкой, а затем, если я застреваю и не могу придумать, что делать дальше, я бросаю и начинаю что-то другое. Обычно у меня в работе пять или шесть вещей одновременно, и я работаю над тем, что подсказывает мне мой мозг", – говорит Маргарет.

Среди денег, которые пенсионерка собрала, демонстрируя или продавая свои работы, 10 тысяч фунтов недавно она перечислила в качестве благотворительной помощи трем крупным больницам Норфолка.

Останавливаться на достигнутом Маргарет не собирается, как и не может привыкнуть к славе.

"Меня до сих пор поражает, что люди так интересуются моим вязанием. Я просто люблю большие вызовы и люблю быть занятой. Я никогда не думала, что это вызовет такой интерес", – призналась пожилая британка.

По словам организатора Norfolk Makers Festival Джейн Эванс, получение Маргарет медали ни для кого не стало неожиданностью:

"Маргарет уже много лет восхищает публику на нашем фестивале, каждый раз поражая всех нас своим творчеством, видением, самоотверженностью и энергией. Она является образцом для подражания как для пожилых людей, так и для молодого поколения и стала для меня как дорогая бабушка. Все в The Forum в восторге от того, что она удостоена этой чести. Это было заслуженно".

Она также была удостоена награды "Вязальщица года-2021", присужденной журналом Oldie Magazine. Получила Маргарет ее из рук герцогини Корнуольской, ныне королевы Камиллы.

Ранее Фокус писал, что король Карл III никогда не сможет продать Букингемский дворец.