Британка зв'язала двометрову копію Букінгемського палацу (фото, відео)

На створення палацу пішло вісім місяців роботи та близько 100 клубків вовни.

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93-річна Маргарет Сімен з Кейстор-он-Сі в Норфолку прославилася і здобула негласний титул "королева в'язання", створюючи з ниток за допомогою гачка неймовірні роботи. Її останній шедевр – потужна двометрова копія Букінгемського палацу з вовняних ниток, на яку вона витратила вісім місяців, пише Daily Mail.

Для створення копії головної королівської резиденції Маргарет використовувала не лише нитки, а це не менше 100 клубків, а й блоки полістиролу для конструкції, а також дріт для створення воріт.

Навколо палацу бабуся розставила охоронців у ведмежих шапках, які дивляться на будівлю.

Так виглядає в'язаний Букінгемський палац Фото: Скриншот ITV News Anglia

Наразі її твір демонструється на виставці The Forum на фестивалі Norfolk Makers у Норвічі, де Маргарет сподівається зібрати гроші для нового дитячого хоспісу у лікарні Адденбрукс, Кембс.

Пенсіонерка захопилася в'язанням 10 років тому, після того, як у 2013 році її чоловік Фред Сімен помер від раку простати, коли йому було 86 років. За цей час вона дов'язалася не лише до світової популярності, а й здобула за свої досягнення медаль Британської імперії. Гроші, виручені від продажу в'язаних виробів, а це понад 100 тисяч фунтів стерлінгів, вона віддавала на благодійність.

У жінки – четверо дітей, є онуки, правнуки та праправнук.

В'язанням Маргарет захопилася у 2013 році, після смерті чоловіка Фото: Norfolk Makers Festival

"Мені важко ходити, мої садівничі та пішохідні дні закінчилися, але я можу сидіти, в'язати та збирати гроші на добрі справи. Боюся, я тепер знаменитість – я дуже пишаюся цим. Тепер, коли я сиджу в машині, поки нас немає вдома, люди стукають у моє вікно і запитують: "Ви жінка, яка в'яже?" Але я не відчуваю жодної різниці – я все ще Маргарет", – розповіла пенсіонерка журналістам.

Спочатку вона в'язала речі онукам, але потім приєдналася до клубу за інтересами, де були такі ж любителі гачка та ниток. Вперше про неї заговорили, коли 2019 року вона представила королівський Сандрінгемський палац у Норфолку зі стайнями. На його створення вона витрачала по 13 годин на день. Саме за цю роботу вона здобула медаль.

Далі було більше. Маргарет під час пандемії Covid-19 пов'язала лікарню NHS Knittinghale, витративши 34 клубки вовни.

На Букінгемський палац шерсть жінці принесли зі складу, зробивши такий подарунок.

Сандрінгемський палац

Зараз на в'язання жінка витрачає весь вільний час.

"Зазвичай я в'яжу близько восьмої або дев'ятої години протягом дня, а потім лягаю спати в 9 вечора і в'яжу ще три або чотири години. Зазвичай я не лягаю спати приблизно до першої години ночі… іноді до 2 години ночі, коли так багато справ! Це все в мене в голові нормально, я не перестаю щось записувати… Я завжди думаю, що це марна трата часу. Я починаю в'язати, працюю над задумом, а потім, якщо я застрягла і не можу придумати, що робити далі, я кидаю і починаю щось інше. Зазвичай у мене в роботі п'ять чи шість речей одночасно, і я працюю над тим, що підказує мені мій мозок", – каже Маргарет.

Серед грошей, які пенсіонерка зібрала, продемонструвавши або продавши свої роботи, 10 тисяч фунтів нещодавно вона перерахувала як благодійну допомогу трьом великим лікарням Норфолка.

Зупинятися на досягнутому Маргарет не збирається, та ніяк не може звикнути до слави.

"Мене досі вражає, що люди так цікавляться моїм в'язанням. Я просто люблю великі челенджі і люблю бути зайнятою. Я ніколи не думала, що це викликає такий інтерес", — зізналася літня британка.

За словами організатора Norfolk Makers Festival Джейн Еванс, отримання Маргарет медалі ні для кого не стало несподіванкою:

"Маргарет вже багато років захоплює публіку на нашому фестивалі, щоразу вразивши всіх нас своєю творчістю, баченням, самовідданістю та енергією. Вона є взірцем для наслідування як для людей похилого віку, так і для молодого покоління і стала для мене як дорога бабуся. Все в The Forum у захваті від того, що вона гідна цієї честі. Це було заслужено.

Вона також була нагороджена номінацією "В'язальниця року-2021", присудженою журналом Oldie Magazine. Отримала Маргарет її із рук герцогині Корнуольської, нині королеви Камілли.

Раніше Фокус писав, що король Карл III ніколи не зможе продати Букінгемський палац.