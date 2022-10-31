Чому Карл III ніколи не зможе продати Букінгемський палац

Якби Букінгемський палац зараз виставили на продаж, його ціна була б близько 1,3 мільярда фунтів стерлінгів.

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Букінгемський палац, який оголошений головною резиденцією британських монархів під час сходження на престол королеви Вікторії у 1837 році, не може продати ні нинішній король Карл III, ні його нащадки, як би їм цього не хотілося, повідомляє Hello.

Попри те, що нинішній монарх не поспішає і не хоче переїжджати в замок, позбутися його йому не вдасться, оскільки королівська резиденція з 775 кімнатами не є власністю Карла III. Вона належить Crown Estate. Це сукупність земель і володінь у Великій Британії та за її межами, що належать британській державі, де монарх виступає як одноосібна корпорація, тим самим надаючи володінням статусу "державного майна Корони".

Згідно з поясненням на вебсайті Crown Estate, маєток належить керівному монарху "по праву корони", і він користуватиметься ним під час правління через його сходження на престол.

"Але воно не є приватною власністю монарха — його не може продати монарх, і доходи від нього не належать монарху", — наголошують у Crown Estate.

Як уже згадувалося раніше, зараз у Букінгемському палаці триває масштабна реконструкція вартістю понад 300 млн фунтів стерлінгів. Однак король уже дав зрозуміти, що не хоче покидати Кларенс-Хаус, де прожив із Каміллою 19 років, і всіляко відтягує переїзд.

Згідно з інформацією у книзі "Фірма" про життя британської королівської родини авторства Пенні Джуніор, Єлизавета II, ставши монархом, теж дуже не хотіла переїжджати в офіційну резиденцію з Кларенс-Хауса після смерті батька.

"Ніхто з них не хотів їхати. Вони любили Кларенс-Хаус, це був сімейний будинок, але Вінстон Черчілль, який тоді був прем'єр-міністром, наполіг на цьому", — пише автор.

Цей момент також показаний у серіалі "Корона".

Попри велику кількість замків по всій країні, у приватній власності королівської сім'ї лише два маєтки — Сандрінгем-Хаус, де королева завжди зупинялася на Різдво, та замок Балморал, який використовується для сімейного літнього відпочинку.

Нагадаємо, де житиме новий король Великобританії зі своєю дружиною.