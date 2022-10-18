Король Карл III та королева-консорт Камілла не хочуть жити в Букінгемському палаці: у чому причина

На думку монарха, офіційна резиденція британських королів не відповідає сучасним викликам.

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Новий король Великобританії Карл III та його дружина Камілла не хочуть переїжджати до офіційної резиденції монархів – Букінгемського палацу. І річ не тільки в реконструкції будівлі, яка триває до 2027 року, а й у тому, що, на думку королівської пари, вона не придатна для сучасного життя, а її утримання "не є стійким", пише The Sunday Times.

Король та королева-консорт хочуть залишитися у своїй улюбленій резиденції, Кларенс-Хаусі, де мешкають уже 19 років. За словами інсайдерів, принц Уельський поділяє думку свого батька. Отже, цілком ймовірно, що справи король вестиме в Букінгемському палаці, але Кларенс-Хаус залишиться його фактичним будинком.

Згідно з останніми планами, Букінгемський палац мав стати штаб-квартирою королівської родини, а команда короля мала працювати звідти.

Наразі будівля переживає наймасштабнішу реконструкцію за останні 70 років. Її вартість оцінюється у 370 мільйонів фунтів стерлінгів. Ремонт фінансується із коштів платників податків та навряд чи буде завершено до 2027 року.

Минулого року ЗМІ повідомляли, що тоді ще принц Чарльз планував відкрити королівські палаци, коли стане королем, і перетворити їх із "приватних просторів на громадські місця". Букінгемський палац, Віндзорський замок, Балморал, Сандрінгем та Кларенс-Хаус залишаться королівськими будинками, але відповідно до планів публіка матиме ширший доступ. До цих дискусій залучили і королеву Єлизавету II, якої не стало 8 вересня цього року.

Нагадаємо, Карл III планує змінити Закон про регентство. Так монарх має намір виключити частину своїх родичів з-поміж можливих наступників.